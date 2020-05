Im Duisburger Dellviertel wurde ein Frau in einem Linienbus schwer am Kopf verletzt.

Rettungseinsatz Busfahrer bremst scharf – Insassin schwer am Kopf verletzt

Duisburg. Die Polizei sucht nach einem folgenschweren Bremsmanöver eines Busfahrers im Dellviertel Zeugen. Eine Insassin (65) erlitt eine Kopfverletzung.

Eine 65-jährige Frau ist bei der Fahrt in einem Linienbus schwer am Kopf verletzt worden, als der Busfahrer im Dellviertel scharf bremsen musste.

Zum folgenschweren Bremsmanöver kam es nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen um 10.50 Uhr an der Kreuzung Düsseldorfer/Friedrich-Wilhelm-Straße. Die Insassin stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus. „Zurzeit besteht keine Lebensgefahr“, meldete die Polizei am Freitagmorgen.

Nach ersten Ermittlungen und Zeugenangaben soll der vorausfahrende Fahrer eines Transporters (Mercedes Sprinter), als die Ampel von Grün auf Gelb umsprang, plötzlich gebremst haben – und den Busfahrer zur Vollbremsung gezwungen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen, die genauere Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich beim Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800.