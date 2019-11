Fehlalarm: Forum in der Duisburger Innenstadt geräumt

Duisburg. Das Einkaufszentrum Forum in der Duisburger Innenstadt wurde am Dienstagmittag geräumt. Gegen 13.30 Uhr löste die Brandmeldeanlage Alarm aus.

Das Einkaufszentrum „Forum“ in der Duisburger Innenstadt ist am Dienstagmittag wegen eines Brandalarms geräumt worden. Feuerwehr und Polizei rückten sofort in die City aus – und konnten etwa 40 Minuten später Entwarnung geben. Das war passiert:

Die ersten Durchsagen gab es gegen 13.30 Uhr. Darin wurden die Besucher aufgefordert, das Forum sofort zu verlassen. Mitarbeiter schlossen die Shops ab.

Forum Duisburg geräumt: Fehlalarm führt zu Evakuierung

Die Polizei konnte aber um 14.05 Uhr Entwarnung geben. Offenbar hatte die Brandmeldeanlage fälschlicherweise ausgelöst. Der Betrieb im Forum wurde wieder aufgenommen.

Am 5. August war das Forum evakuiert worden, weil darin eine Bombenattrappe abgestellt worden war. Vorige Woche sollte vor dem Amtsgericht der Prozess gegen den Mann beginnen, der damals das Forum und die City lahmgelegt hatte. Der Angeklagte erschien jedoch nicht.