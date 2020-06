Bombendrohung gegen Duisburger Finanzamt kam per Post

Duisburg. Das Finanzamt Süd in der Duisburger Innenstadt wurde am Mittwoch wegen einer Bombendrohung geräumt. Die Suche nach dem Verfasser läuft.

Per Post ist am Mittwochmorgen beim Finanzamt Süd an der Landfermannstraße in der Duisburger Innenstadt eine Bombendrohung eingegangen. Gegen 9 Uhr informierten die Verantwortlichen die Polizei. Die räumte das Gebäude. 80 Mitarbeiter mussten ihre Arbeitsplätze verlassen.

Kurz darauf durchsuchte eine Einsatzhundertschaft alle Büroräume auf den sechs Etagen nach verdächtigen Gegenständen. Gegen 11.30 Uhr konnte der Einsatzleiter der Polizei Entwarnung geben und das Gebäude wieder freigeben. Die Mitarbeiter konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Bombendrohung gegen Finanzamt-Süd in Duisburg: Ermittlungen bei der Polizei laufen

Im Polizeipräsidium läuft nun die Suche nach dem Verfasser des Drohschreibens. Die Motivation hinter der Drohung ist laut Polizei noch unklar.

Bereits am Dienstag hatte es eine Bombendrohung gegen ein Fitnessstudio in Kaßlerfeld gegeben. Die Kripo prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

