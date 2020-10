Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in den Niederlanden seit Wochen stark an.

Zeeland ist aktuell die einzige niederländische Provinz, die von Deutschland nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft wird.

Ein Grund für die niedrigeren Werte könnte die geringe Bevölkerungsdichte der niederländischen Provinz sein, trotzdem steigen auch in Zeeland die Zahlen der Corona-Neuinfektionen.

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen steigt in den Niederlanden weiterhin dramatisch an, knapp 6000 Neuinfektionen kamen etwa am vergangenen Freitag (9. Oktober) dazu. Bereits am Mittwochabend hatte das Robert Koch-Institut (RKI) deshalb auch die Provinz Limburg, in der unter anderem die grenznahen Städte Venlo und Roermond liegen, zum Risikogebiet erklärt.

Damit ist Zeeland jetzt die einzige niederländische Provinz, für die es aus Deutschland bislang keine Einstufung zum Risikogebiet gibt – obwohl auch in der Küstenregion im Süden der Niederlande die Zahlen seit einer Woche auffallend steigen.

Ist es also wahrscheinlich, dass Zeeland zeitnah auch zum Risikogebiet erklärt wird? „Ich denke nicht“, sagt Sonja van der Voet vom Fremdenverkehrsamt in Zeeland am Donnerstag. Warum Zeeland bislang besser dasteht als andere Provinzen, darüber kann sie allerdings nur mutmaßen. „Die Bevölkerung hier ist sehr gering“, erklärt sie. „Hier leben einfach weniger Menschen, als anderswo in den Niederlanden.“

Corona in den Niederlanden: Auch in Zeeland steigen die Neuinfektionen

Die Corona-Zahlen deuten jedoch mittlerweile immer deutlicher in eine andere Richtung: die Anzahl der positiv getesteten Menschen in Zeeland ist seit vergangenem Sonntag deutlich angestiegen. Im September wurde der Signalwert von sieben Neuinfizierten pro Tag und 100.000 Einwohner nie überschritten. Deswegen blieb die 7-Tage-Inzidenz im Gegensatz zu vielen anderen niederländischen Provinzen auch immer unter 50.

Am 4. Oktober schnellte die Zahl der am Vortag gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner laut dem Corona-Dashboard der niederländischen Gesundheitsbehörde allerdings auf 13,3 hoch – und auch in der vergangenen Woche sind die Zahlen weiter gestiegen. Am Donnerstag waren es 16,2, am Freitag 13,8, am Samstag 12 und am Sonntag sogar 18,5. Die 7-Tage-Inzidenz stieg durch die erhöhten Infektionszahlen am Sonntag bereits auf 89,4. Laut dem Meldestand der John-Hopkins-Universität gab es in den vergangen sieben Tagen insgesamt 341 Neuinfektionen in Zeeland.

Corona in den Niederlanden: Zeeland ist für viele Deutsche ein beliebtes Reiseziel. Aktuell gilt die Provinz nicht als Corona-Risikogebiet. Foto: VVV Zeeland / VVV Venlo

Corona in den Niederlanden: Elf von zwölf Gemeinden sind Risikogebiet - Zeeland noch nicht

Auffallend ist aber: Innerhalb der Provinz Zeeland ist die Verteilung der Neuinfektionen sehr unterschiedlich. Am Samstag wurden etwa in der Gemeinde Veere, in der die beliebten Urlaubsorte Domburg, Oostkapelle und Middelburg liegen, gar keine Neuinfektionen gemeldet. Dagegen gab es in der angrenzenden Gemeinde Vlissingen elf neue Fälle, in der Gemeinde Tholen acht Neuinfektionen. Am Samstag kamen laut RIVM insgesamt 46 Infektionen hinzu.

Bisher hat das Robert-Koch-Institut elf von zwölf Provinzen der Niederlande als Risikogebiet eingestuft. Ein zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist die 7-Tages-Inzidenz. Die Entscheidung darüber trifft das RKI in Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium, dem Innenministerium und dem Auswärtigen Amt. In der Regel betrachten die deutschen Behörden die Entwicklung dabei über einen längeren Zeitraum. Das Auswärtige Amt hat die Provinz Zeeland aber ebenfalls schon im Blick. Dort werde derzeit ein „erhöhtes Infektionsgeschehen“ verzeichnet.

Corona in den Niederlanden: Zeeland ist beliebtes Ziel für die Herbstferien

Zeeland ist für viele Deutsche ein beliebtes Reiseziel. Demnach ist mit dem Begrinn der Herbstferien in NRW die Verunsicherung groß. „In dieser Woche kamen sehr viele Anrufe aus Deutschland“, erklärte Sprecherin van der Voet am Donnerstag. „Viele sind verunsichert und wollen stornieren.“

Dürfen wir noch kommen? Welche Maßnahmen gelten vor Ort? Das sind die Fragen, die viele Urlauber nun beschäftigen. Aktuell verzeichne Zeeland eine Auslastung in den Hotels während der NRW-Herbstferien von 40 bis 50 Prozent. „Normalerweise liegt sie zu dieser Zeit bei 80 Prozent“, sagt van der Voet.

Grund zur Sorge gebe es trotzdem nicht, meint van der Voet. „Solange die Menschen die örtlichen Maßnahmen befolgen“, sagt sie. „Abstand halten, Hände waschen, Menschenmassen meiden, einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wo es verlangt wird.“

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus unterscheiden sich in der Region an der südlichen Nordseeküste nicht von denen im Rest der Niederlande. Ein Mundschutz ist nur im Öffentlichen Nahverkehr Pflicht, in Restaurants, Geschäften oder Museen wird er lediglich dringend empfohlen. Wichtigste Regeln in den Niederlanden ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

