Geschäfte auf der Königstraße: Am Black Friday gibt bei vielen Händlern in Duisburg zusätzliche Rabatte.

Duisburg. Zum Black Friday lockt der Handel in Duisburg mit Angeboten. Die Übersicht zeigt Rabattaktionen. Händler versprechen bis zu 50 Prozent Nachlass.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Black Friday: Handel in Duisburg lockt mit Angeboten

In Duisburg ist die Schnäppchenjagd eröffnet: Zum Black Friday am kommenden Freitag, 29. November, locken einige Einzelhändler mit zusätzlichen Rabatten und versuchen so, die Umsätze anzukurbeln. Eine Übersicht einige der Angebote in Duisburg:

Black Friday in Duisburg: Rabatte bis zu 50 Prozent

• Am Black Friday bietet der Brillenhersteller Apollo Optik 50 Prozent auf alle Sonnenbrillen. Das Angebot gilt nicht für reduzierte Ware.

• Auch das Modelabel Colloseum im Forum bietet an drei Tagen, vom 28. bis zum 30. November, Kleidung und Accessoires zum halben Preis. Der Preisnachlass ist nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar.

Sonderangebote: Nur am Black Friday verfügbar

• Ausschließlich am Black Friday bietet Jack & Jones 20 Prozent auf das gesamte Herrenmode-Sortiment. Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

• Reduzierte Preise nur am Black Friday bieten die Modegeschäfte Olymp & Hades (10 Prozent) und Only (25 Prozent) auf das gesamte Sortiment.

Verlängerte Black-Friday-Angebote

• Beim Schuhhandel Reno gibt es am Freitag (29. November) und Samstag (30. November) 20 Prozent auf alles.

• 20 Prozent Preisnachlass auf Damenmode bietet das Unternehmen Gina Laura ab einem Einkaufswert von 39 Euro. Das Angebot gilt am Freitag (29. November) und am Samstag (30. November).

• Rabatte von 20 Prozent auf Schmuck und Uhren bietet der Juwelier Kraemer. Ausgeschlossen sind bereits reduzierte Ware und Geschenkkarten. Das Angebot gilt bis zum 30. November.

• Das Modeunternehmen The Sting bietet 25 Prozent Rabatt auf den regulären Preis. Das Angebot gilt am Freitag (29. November) und am Samstag (30. September).

• Über zwei Wochen hinweg und noch bis zum 5. Dezember gibt es beim Herrenausstatter Engbers eine Rabattaktion: Beim Kauf von zwei Hosen erhalten Kunden die dritte günstigste gratis dazu.

Die Übersicht wird bis zum Black Friday weiter ergänzt. Im Einkaufszentrum Forum stehen für das Jahr 2020 Veränderungen an: Im kommenden Jahr sollen vier neue Geschäfte eröffnen. Warum die Nachricht für die Königsgalerie ein Schlag ins Gesicht ist, lesen Sie hier.