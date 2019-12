Drei Autos sind am Mittwochabend in Duisburg ausgebrannt. Die Beamten gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Autos in Duisburg angezündet: Polizei sucht Brandstifter

In Duisburg haben am Mittwochabend, 4. Dezember, im Stadtteil Aldenrade drei Autos gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Kripo in allen drei Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Brände ereigneten sich im Bereich der Fasanenstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße und am Beckersloh.

Gegen 23.50 Uhr hatten Zeugen bemerkt, dass ein schwarzer Ford auf der Fasanstraße Feuer gefangen hatte und riefen die Rettungskräfte. Es brannte neben dem schwarzen Ford auch ein roter Opel Astra, bei dem das Feuer auf ein daneben geparktes Wohnmobil übergriff sowie ein silberner VW Golf.

Zeugen gesucht – Hinweise an die Polizei

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise. Wer verdächtige Personen im Bereich Fasanenstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Beckersloh beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 0203 2800 melden.