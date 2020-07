Feuerwehreinsatz entlang der Königstraße in Duisburg: In einer Tiefgarage unter dem König-Heinrich-Platz hatte ein Auto Feuer gefangen.

Feuerwehreinsatz Auto brennt in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Forum

Duisburg. Großeinsatzeinsatz der Feuerwehr entlang der Königstraße in Duisburg: Ein Auto in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Forum hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem Brand in der Duisburger Innenstadt ausrücken: Wie die Stadt Duisburg und die Feuerwehr mitteilten, hatte ein Auto in der Tiefgarage unter dem Einkaufszentrum Forum Feuer gefangen und einen Großeinsatz ausgelöst.

Gegen 15.30 Uhr hatte die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage an der Landfermannstraße Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, so die Feuerwehr, gab es eine starke Rauchentwicklung. Laut Augenzeugen trat Qualm ebenfalls aus Lüftungen des Parkhauses.

55 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen vor Ort

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Trupps unter Atemschutz ein. Nachdem das Feuer nach den Löschmaßnahmen vermeintlich unter Kontrolle schien, zündete der betreffende Pkw nochmals durch. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am Nachmittag deshalb noch an.

Zum Einsatz war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausgerückt: 55 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienst war Ort. Die Brandursache ist laut Feuerwehr bisher unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.