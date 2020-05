Auf Fahrt nach Duisburg: Diebe stehlen Zigaretten aus Laster

Duisburg. Mehrer Stangen Zigaretten haben Unbekannte während der Fahrt von Krefeld nach Duisburg aus einem Lkw gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben offenbar auf einer Fahrt von Krefeld nach Duisburg mehrere Stangen Zigaretten aus einem Lkw-Auflieger gestohlen.

Laut Polizei bemerkte ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer den Diebstahl am Donnerstagmorgen auf einem Firmengelände an der Keniastraße in Großenbaum.

Duisburg: Diebe nutzten offenbar Halt an Ampel aus

Nach ersten Erkenntnissen müssen die Täter einen kurzen Halt an einer Ampel ausgenutzt haben, um zuzuschlagen. Der Laster war um 3.45 Uhr in einem Industriegebiet in Krefeld-Linn gestartet und über die B 288 nach Großenbaum gefahren. Während der Fahrt fiel dem Lkw-Fahrer die merkwürdige Fahrweise eines schwarzen BMW und eines weißen Sprinters auf.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, um den Diebstahl aufzuklären. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 280 0 entgegen.