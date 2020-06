A59-Ausfahrt an Anschlussstelle Duisburg-Duissern gesperrt

Die Ausfahrt der A59 an der Anschlussstelle Duisburg-Duissern ist am Samstagmorgen gesperrt.

Duisburg. Die Ausfahrt der Autobahn 59 an der Anschlussstelle Duisburg-Duissern ist am Samstagmorgen, 27. Juni, gesperrt. Das ist der Grund.

Die Ausfahrt der Autobahn 59 ist an der Anschlussstelle Duisburg-Duissern am Samstagmorgen, 27. Juni, in Richtung Düsseldorf von 4 Uhr bis 10 Uhr gesperrt. Die Umleitung ist mit dem „Roten Punkt“ über die nächste Anschlussstelle Duisburg-Zentrum ausgeschildert.

Der Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Wirtschaftsbetriebe Duisburg auf der Kardinal-Galen-Straße.

