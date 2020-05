A40-Rheinbrücke: Standspur für Blindgänger-Suche gesperrt

Die alte A40-Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp. Sie soll durch Deutschlands längste Schrägseilbrücke ersetzt werden.

Duisburg. Kommende Woche sucht der Kampfmittelbeseitigungsdienst an der alten Rheinbrücke nach Weltkriegsbomben. Dafür wird der A40-Standstreifen gesperrt.

Für den Neubau der Rheinbrücke Neuenkamp und den Ausbau der A40 in Duisburg stehen linksrheinisch kommende Woche Sondierungsarbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes an. Deswegen müssen Autofahrer ab Montag, 25. Mai, mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Von Montag bis Freitag, 29. Mai, wird auf der A40 in Fahrtrichtung Essen jeweils von 8 bis 18 Uhr der Standstreifen in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Homberg gesperrt. Es werde ein etwa 300 Meter langer Abschnitt gesperrt, kündigt die Projektmanagement-Gesellschaft DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) an.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst suche im Bereich eines Widerlagers der alten Rheinbrücke nach Blindgängern aus dem zweiten Weltkrieg.

Diese Woche meldete die DEGES, dass ein Konsortium um Hochtief den Zuschlag für den 500 Millionen Euro teuren Neubau der Neuenkamper A40-Rheinbrücke erhalten hat (wir berichteten).

Der Arbeitsgemeinschaft gehören die Hochtief Infrastructure GmbH, der Stahlbaulieferant MCE, die Zwickauer Sonderstahlbau GmbH (ZSB) und Plauen Stahl Technologie GmbH, an. Der Auftrag schließt auch den Ausbau eines Streckenteilstücks der A 40 bis zur Anschlussstelle Duisburg-Häfen ein.

Der Baubeginn ist für Anfang Juni geplant. Die Bauarbeiten sollen nach derzeitigem Planungsstand 2026 abgeschlossen sein, teilte Hochtief diese Woche mit.