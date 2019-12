Nach einem Unfall im Bereich der Wiegeanlage ist die A40 in Richtung Venlo aktuell gesperrt Bei der Kollision zwischen mehreren Pkw wurde wohl auch die Fahrbahntrennung beschädigt. (Symbolbild).

Unfall A40 in Duisburg nach Unfall in Wiegeanlage wohl bis nachmittags gesperrt

Duisburg. Die A40 in Duisburg ist nach einem Unfall mit mehreren Pkw an der Lkw-Waage gesperrt. Bei der Kollision wurden Teile der Absperrung beschädigt.

Ein Unfall im Bereich der Wiegeanlage auf der A40 in Duisburg wird die Autofahrer im westlichen Ruhrgebiet wohl noch länger beschäftigen und für reichlich Stau auf den Umleitungsstrecken sorgen. Nach der Kollision von mehreren Pkw ist die Hauptfahrbahn in Richtung Venlo nach Schätzungen der Autobahnpolizei wohl bis zum Nachmittag gesperrt.

Am Freitagmorgen waren auf der Fahrbahn in Richtung Venlo mehrere Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden laut Autobahnpolizei Verkehrseinrichtungen und Betonabweiser beschädigt oder verschoben. Die Schrankenanlage selbst sei nicht betroffen, so ein Sprecher der Polizei Düsseldorf.

Sperrung sorgt für Stau auf der A40, A3 und A59

Der Verkehr wird aktuell über die Nebenfahrbahn abgeleitet. Der Verkehr staut sich hinter der Unfallstelle auf mehreren Kilometern Länge, aktuell bis Mülheim. Es kommt zu größeren Störungen und auch zu Staus auf der A3 in beiden Richtungen und auf der A59.

Da die Polizei noch mit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten beschäftigt ist, hat der für die Lkw-Waage zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW noch keinen Überblick darüber wie lange sich die Aufräumarbeiten und Reparaturen genau hinziehen.

Drei Pkw an Unfall beteiligt - zwei Menschen wurden verletzt

An dem Unfall sollen drei Pkw beteiligt sein. Zunächst hatte es geheißen, dass bei der Kollision niemand verletzt wurde, aktuell spricht die Polizei von zwei Schwerverletzten, die nun in Krankenhäusern behandelt werden.

Nach jetzigem Stand fuhr ein litauischer Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai auf den betroffenen Bereich zu und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache im „Einlauf“ der Anlage mit zwei weiteren Pkw (VW Passat aus Duisburg und BMW aus Düsseldorf). Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. (mawo)