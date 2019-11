6-Seen-Wedau: Vermarktung erster Wohnabschnitte startet 2020

Duisburg. Gebag-Chef Bernd Wortmeyer konkretisiert beim Immotalk der „Wirtschaft für Duisburg“ den Zeitplan des Bauprojektes und nennt mögliche Bodenpreise.

Nach Jahren des Stillstandes biegen Duisburgs Stadtplaner mit großen Schritten auf die Zielgeraden für die zwei derzeit wohl prestigeträchtigsten Großbauprojekte der Stadt ein: 2020 will die Gebag mit der Vermarktung der ersten Wohnabschnitte von „6-Seen-Wedau“ und auch dem „Mercator-Viertel“ in der Innenstadt beginnen. Die jeweiligen Bebauungspläne sollen noch in diesem durch den Rat. Die Bodenpreise in Wedau sollen zwischen 300 und 400 Euro pro Quadratmeter, in besseren Lagen „im vierstelligen Bereich liegen.“ Dies erklärte am Dienstagabend Gebag-Chef Bernd Wortmeyer beim Immotalk des Vereins „Wirtschaft für Duisburg“. In den Hallen des ehemaligen Ausbesserungswerks in Wedau trafen sich etwa 100 Unternehmer, Projektentwickler und Stadtplaner. Motto des Abends: „Wo sich Duisburg neu erfindet.“