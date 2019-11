Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

24 Stunden auf der Rolle beim Club Raffelberg

Neben der RAAM-Vorbereitung hat sich Thorsten Domeyer als Athletiktrainer der weiblichen B-Jugend des Club Raffelberg engagiert, wo seine Tochter Hockey spielt. Zur Vorbereitung wird er dort am 20./21. Dezember ein 24-Stunden-Rollentraining absolvieren. Los geht’s am Freitag, 20. Dezember, um 11 Uhr am Kalkweg 125 im Sportpark Wedau.

Weitere Informationen über den Langstrecken-Athleten und seinen Start beim Race across America in der Altersklasse 50-59 im nächsten Jahr und das „Cycling Team Domeyer“ gibt es auf seiner Homepage: www.thorsten-domeyer.jimdo.com