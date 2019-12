20.000 Euro teurer Schmuck im ICE nach Duisburg gestohlen

In Duisburg hat eine Chinesin Anzeige bei der Bundespolizei erstattet: Sie gab an, ihr sei im ICE ein Rucksack mit 20.000 Euro gestohlen worden.

Die 47-Jährige reiste vorigen Freitag von Nürnberg nach Duisburg im ICE 528. In Höhe des Bahnhofs Köln Messe/Deutz bemerkte sie nach eigenen Angaben, dass ihr Rucksack nicht mehr auf der Gepäckablage lag. Sie gab an, seit dem Flughafen-Bahnhof in Frankfurt nicht mehr danach geschaut zu haben.

Die Frau erstattete auf der Dienststelle der Bundespolizei am Duisburger Hauptbahnhof Anzeige. Angaben zu möglichen Tätern oder zum Ablauf des Diebstahls konnte sie nicht machen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen unbekannt ein. Die Ermittler hoffen, auf den Aufnahmen von Videokameras im Zug und an den Bahnhöfen auf der Strecke Hinweise auf den Täter zu finden.