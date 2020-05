Brandstiftung Zündelnde Kinder setzen 200 Strohballen in Monheim in Brand

Monheim. Brennende Strohballen haben in Monheim einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Für Ärger bei den Löscharbeiten sorgten Dutzende Schaulustige.

Über 200 Strohballen sind am Montagabend in Monheim bei Düsseldorf in Flammen aufgegangen. Grund waren offenbar zündelnde Kinder, berichtete am Dienstag die Polizei.

Der Strohbrand führte auch zu einem Alarm der Warnapp Nina für Teile Monheims. Der Brandort war am Neubaugebiet Hasholzer Grund, neben dem Israel- und dem Österreich-Viertel im Monheimer Ortsteil Baumberg, teilte die Stadt mit. Die Polizei warnte Anwohner zudem per Lautsprecher, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ärger über mehrere Dutzend Schaulustige am Feld

Gegen 20 Uhr hatten mehrere Zeugen unabhängig voneinander beobachtet, dass vier Kinder im Bereich der Strohballen mit Feuer hantierten, teilte die Polizei mit.

Auch die Feuerwehr wurde alarmiert. Sie rückte mit drei Löschzügen aus Monheim, Langenfeld und Hilden an. Das Feuer war noch am Abend unter Kontrolle gebracht, die Brandwache jedoch zog sich durch die gesamte Nacht bis Dienstagmorgen. Trotz Warnung vor dem Rauch hätten 50 bis 60 Schaulustige die Löscharbeiten auf dem Feld beobachtet, berichtete die Polizei.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die mutmaßlichen Brandstifter wurden von der Polizei ausfindig gemacht. Es handle sich um Kinder im Alter zwischen zehn und 12 Jahren, teilte die Polizei mit. Zwei von ihnen seien als Brandverursacher ermittelt worden. "Ihre Erziehungsberechtigten wurden noch vor Ort über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt", hieß es bei der Polizei. (dae)