Düsseldorf. Viele Düsseldorfer wurden am Wochenende vom schönen Wetter an den Rhein gelockt – trotz Corona-Beschränkungen. Die Polizei sperrte Flächen ab.

In der Düsseldorfer Altstadt ist am frühen Samstagabend eine Menschenansammlung vom Ordnungsamt aufgelöst worden. Rund 200 Menschen saßen am Burgplatz auf der Rheintreppe, um das schöne Wetter zu genießen – und hielten dabei nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand der Corona-Schutzverordnung ein.

.Nach einer Ansprache löste sich die Menge jedoch auf, so ein Stadtsprecher. „Die meisten waren einsichtig. Nur einer wollte es nicht so ganz verstehen“, so der Sprecher weiter. Dort könnte noch ein Bußgeld folgen. Die Treppe wurde mit Flatterband abgesperrt.

60 Hinweise auf Corona-Verstöße am Samstag

Auch an anderen Stellen in Düsseldorf entlang des Rheins kam es wegen des schönen Wetters zu Ansammlungen. Insgesamt seien beim städtsichen „Ordnungs- und Servicedienst“ allein am Samstag rund 60 Hinweise auf Corona-Verstöße eingegangen.

Polizisten sperren mit Flatterband einen Teil der Düsseldorfer Rheinufer-Promenade ab, wo Menschen zuvor dicht nebeneinander gesessen waren. Foto: David Young / dpa

„Die meisten haben sich dann aber in Luft aufgelöst“, so der Stadtsprecher. Dennoch war zu beobachten, dass an den beliebten Hotspots wie dem Rheinufer oder den Parkanlagen mehr Menschen unterwegs waren. „Es ist viel los – die Leute laufen am Rhein hoch und runter“, sagte auch ein Polizei-Sprecher. Aber die Abstände würden meist eingehalten. „Da will sich ja keiner in Gefahr begeben.“

Zur Kontrolle setzte die Düsseldorfer Polizei auch eine Drohne ein. (kg/dpa)