Auf der Königsallee in Düsseldorf soll ein Zalando-Outlet entstehen.

Einzelhandel Zalando will neues Outlet auf Düsseldorfer Kö eröffnen

Düsseldorf. Der Online-Händler Zalando will sein bisher größtes Geschäft auf der Düsseldorfer Kö eröffnen. Los gehen soll es mit dem Outlet im Jahr 2021.

Der Online-Modehändler Zalando will auf Düsseldorfs Glitzermeile Kö sein bisher größtes Outlet eröffnen. Das 2400 Quadratmeter große Geschäft soll 2021 die Tore öffnen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

In dem Outlet will der Modehändler Zalando Waren aus der Vorsaison, Artikel mit kleineren Mängel und Einzelgrößen verkaufen. Zuvor hatten mehrere Medien über die Zalando-Pläne berichtet. Bisher gibt es bereits acht Zalando-Outlets in Deutschland. Bis 2022 sind sechs weitere Standorte geplant. (dpa)

