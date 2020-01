Die Düsseldorfer Polizei bittet um Hinweise in einem Vermisstenfall.

Düsseldorf. Robert Ludwig aus Düsseldorf-Gerresheim ist seit dem 16. Januar spurlos verschwunden. Die Polizei fahndet mit einem Foto des Mannes.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wo ist Robert Ludwig? Düsseldorfer Polizei sucht 71-Jährigen

Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach dem 71 Jahren Robert Ludwig aus Düsseldorf-Gerresheim. Der verheiratete Mann verließ in der Nacht zu Donnerstag, 16. Januar, seine Wohnung in Gerresheim in Schlafkleidung – seitdem ist er spurlos verschwunden

Die Spur der eingesetzten Mantrailer-Hunde führte bis zur U-Bahnhaltstelle der U73 an der Benderstraße (Haltestelle „von Gahlen-Straße“) in Fahrtrichtung Innenstadt/Uni. An der Haltestelle verlor sich nach Angaben der Polizei seine Spur.

Düsseldorf: Polizei sucht nach Vermisstem aus Gerresheim

Robert Ludwig aus Düsseldorf-Gerresheim wird vermisste. Foto: Polizei Düsseldorf

Der Vermisste Robert Ludwig ist 1,67 Meter groß und untersetzt. Bei seinem Verschwinden trug er wahrscheinlich eine graue Jogginghose und ein rotes T-Shirt sowie blaue Hausschuhe. Herr Ludwig geht in auffälligen kleinen Trippelschritten, so die Polizei.

Hinweise werden von der Polizei erbeten an das Kriminalkommissariat 41 unter 0211/870-0. (red)