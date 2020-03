Es ist eine magische Zahl in der Corona-Diskussion, diese 1000. Für Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) ist sie nach wie vor „einigermaßen willkürlich“ gesetzt. Aber: „Selbstverständlich halten wir uns an die Weisung des Landes.“ Das heißt: In Düsseldorf werden wie überall in NRW Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt.

„Auch wenn es Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern gibt, die risikofrei sind, und andere mit weniger als 1000 Besuchern, die eher ein hohes Infektionsrisiko haben.“ Und: „Was ist denn mit Bahnhöfen oder Flughäfen, wo es vergleichbar große Menschenmassen gibt?“

„Wir mussten das Spiel mit Zuschauerbeteiligung untersagen“

Unmittelbar nach Bekanntgabe der Landes-Vorgabe reagierte die Stadt Düsseldorf: Geisel hatte am Nachmittag Vertreter des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf im Büro. „Wir mussten das Spiel mit Zuschauerbeteiligung untersagen“, so Geisel, der sich für die Bundesliga eine bundesweite Lösung zur Zuschauerbeteiligung gewünscht hätte: Weil die Begegnung gegen Paderborn nun als Geisterspiel angepfiffen wird, sei dies „Wettbewerbsverzerrung“.

Fortuna beschwert sich bei der Deutschen Fußball-Liga

Fortuna kündigte unterdessen eine Beschwerde bei der Deutschen Fußball-Liga (DFB) an und forderte Wettbewerbsgleichheit. Denn Union Berlin als ebenfalls abstiegsgefährdeter Verein, dürfe gegen Bayern München mit Publikum spielen.

38 Veranstaltungen in städtischen Hallen sind abgesagt

Michael Brill, Geschäftsführer von D.Live, musste für Düsseldorfs städtsiche Hallen bis Mitte April 38 Veranstaltungen absagen. Foto: DCSZ

Auch in den städtischen Veranstaltungshallen Dome, Arena und Mitsubishi-Electric-Halle sind nahezu alle Veranstaltungen untersagt. Bis Mitte April, so Michael Brill von der städtischen Hallen-Tochter D.Live, betrifft dies 38 Veranstaltungen. Erstes Ziel sei, die zu verlegen. Bei etwa der Hälfte der Evenets, für die bereits 300.000 bis 350.000 Tickets verkauft wurden, sei dies möglich. Brill betonte, dass D.Live nur Vermieter der Hallen sei: „Einige Veranstalter werden durch die Absagen aber in eine existenzielle Situation kommen.“

„Die Ortsgesundheit steht im Mittelpunkt“, sagt der OB

OB Geisel kritisierte die „Weisung“ des NRW-Gesundheitsministeriums, die damit juristisch die Verantwortung bei den Kommunen belasse. Geisel hätte eine direkte Verordnung des Landes bevorzugt. So aber sei die Stadt bei möglichen Regressansprüchen in der Pflicht. Dass etwas getan werden müsse, räumte Geisel aber ein, auch wenn es für viele Unternehmen um heftige wirtschaftliche Folgen geht: „Das steht nicht im Mittelpunkt. im Mittelpunkt steht jetzt die Ortsgesundheit.“

Grüner: Geisel soll Ansichten von Virus-Experten nicht in Frage stellen

Stefan Engstfeld, OB-Kandidat der Düsseldorfer Grünen, kritisierte Oberbürgermeister Thomas Geisel: Er solle nicht Ansichten von Virus-Experten in Frage stellen. Foto: oh

Scharfe Kritik an Geisel gab es von Stefan Engstfeld, OB-Kandidat der Grünen. Er findet die Absage von Veranstaltungen, „die auf Empfehlungen von Experten basiert“, richtig. Engstfeld fordert „einen kommunalen Aktionsplan zur Unterstützung der betroffenen, lokalen Wirtschaft“. „Darum sollte sich das Stadtoberhaupt kümmern – anstatt Ansichten von Virus-Experten in Frage zu stellen.“

Zwei weitere Corona-Fälle in Düsseldorf

Seit Dienstag gibt es zwei weitere Coronavirus-Fälle in Düsseldorf: Ein 81-Jähriger Düsseldorfer wurde in einem Düsseldorfer Krankenhauses auf das Coronavirus getestet, das Ergebnis war positiv. Er ist in der Klinik isoliert. Zwölf Kontaktpersonen aus dem Krankenhaus und dem privaten Umfeld wurden ermittelt und stehen unter Quarantäne.

Auch eine Reiserückkehrerin aus der Schweiz (Jahrgang 1975) wurde positiv getestet. Sie, ihr Mann und die Kinder sind in häuslicher Quarantäne. Der Patientin geht es gut.

Comenius-Schüler sind negativ getestet

Damit haben sich sieben Düsseldorferinnen und Düsseldorfer mit dem Coronavirus infiziert. Die Tests bei den Schülern des Oberkasseler Comenius-Gymnasiums, die mit ihrem Jahrgang von einer Klassenfahrt aus Südtirol zurückgekommen sind, waren alle negativ.