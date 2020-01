Düsseldorf. Vier Säulen, verbunden durch einen Holzbalken, stehen vor der Musikhochschule am Rand eines Friedhofs in Düsseldorf. Die Frage lautet, warum?

Was es mit den Säulen vom Golzheimer Friedhof auf sich hat

Sie sind so unscheinbar, dass die meisten Besucher des Golzheimer Friedhofs sie einfach übersehen. Und auch die wenigsten der Musikstudenten, die in den Gebäuden der Robert-Schuhmann-Hochschule ein und aus gehen, widmenden vier Säulen einen Blick. Warum auch? Sie stehen ohne jeden Zusammenhang am nördlichen Ende des Friedhofs vor einem der Hochschulgebäude zwischen Fischerstraße und Emmericher Straße und scheinen dort nur zufällig hingeraten zu sein – vier runde Natursteinsäulen, oben miteinander verbunden durch zwei Holzbalken.

Aber Tobias Lauterbach, der sich im Düsseldorfer Garten-, Friedhofs- und Forstamt um die Gartendenkmalpflege kümmert, hat die Säulenformation sehr wohl wahrgenommen. „Ich fand das immer merkwürdig, dass sie ausgerechnet dort stehen. Die ergeben da ja überhaupt keinen Sinn“, sagt er. Also begann er, dem Geheimnis der Säulen auf den Grund zu gehen, und fand die Antwort auf seine Frage nach ihrer Herkunft bei seinem eigenen Arbeitgeber.

Der letzte Rest eines Gebäudes

„Diese vier heruntergekommenen Säulen sind zusammen mit den verwitterten Treppenstufen, die zu ihnen führen, der letzte Rest eines Gebäudes, in dem sich einst das Gartenbauamt befand“, erklärt der Ingenieur. Es war der erste Direktor der Behörde, Walter von Engelhardt (1864-1940), der nicht nur den Grundstein für die Säulen, sondern auch für das Amt legte, das in Düsseldorf seit mehr als 100 Jahren eine ganz entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, das Gesicht der Stadt zu formen. Am 14. März 1905 ins Amt berufen, begann der Baron baltischer Herkunft das Stadtgrün am Rhein grundlegend zu überarbeiten. Claus Lange, ehemaliger Gartendenkmalpfleger der Stadt und damit der Vorgänger von Tobias Lauterbach, schreibt in einem Porträt über Walter von Engelhardt: „Die Parkanlagen und Stadtplätze, bislang als Schmuckanlagen nach rein dekorativen Kriterien angelegt, wurden unter dem neuen Gartendirektor benutzbare Grünanlagen mit Sitzbereichen und Flächen für das Kinderspiel.“ Engelhardt, da ist er sich sicher, läutete für das Stadtgrün den Beginn der Moderne und des Sozialen Grüns ein – so, wie es die Düsseldorfer noch heute kennen und zu schätzen wissen. Denn in seinen Entwürfen berücksichtigte der Direktor nicht nur die körperlichen Bedürfnisse der Nutzer nach Bewegung und frischer Luft, sondern auch die seelisch-geistigen Ansprüche der Spaziergänger.

Baron war als Gartendirektor im Einsatz

In den 25 Jahren, in denen der Baron als Gartendirektor am Rhein im Einsatz war, prägte er die Stadt mit etlichen Parkanlagen und Grünplätzen. „Auf ihn gehen neben dem Rheinpark, dem Hansaplatz und dem Klever Platz zum Beispiel auch das Kö-Gärtchen oder das Rheingärtchen zurück“, ordnet Lauterbach dessen Bedeutung ein. Einen adäquaten Arbeitsplatz für das Erstellen seiner Entwürfe stellte ihm die Stadt zur Verfügung. Und hier kommen die Säulen vor der Musikhochschule ins Spiel. In den Jahren 1912 und 1913 war der Architekt Thilo Schneider für den Bau des ersten Dienstsitzes des Gartenamtes an der heutigen Fischerstraße zuständig. Die beiden oberen Geschosse und den umgebenden Garten konnte von Engelhardt privat nutzen. 1949 wurde dann ein weiteres Dienstgebäude weiter südlich im Garten und damit an der heutigen Kante zum Golzheimer Friedhof errichtet.

Die so genannte „Villa Engelhardt“ steht noch immer und ist inzwischen in die Musikhochschule integriert, deren Verwaltung sie beherbergt. Der Erweiterungsbau jedoch wurde im Jahr 1960 mit dem Umzug des Amtes an den heutigen Standort am Nordpark überflüssig. In den 1980er-Jahren musste er dann den Gebäuden der Hochschule Platz machen. „Kurioserweise wurden aber die Säulen und die Treppenstufen stehen gelassen, obwohl sie keinerlei Verbindung mit den restlichen Gebäuden eingehen“, sagt Tobias Lauterbach. „Und noch etwas erinnert an dieser Stelle an das ehemalige Gebäude des Gartenamtes, nämlich der Ginkgo neben den Säulen. Dieser wurde neben das Eingangsportal gepflanzt. Früher standen dort allerdings zwei Bäume dieser Art, doch einer wurde beim Orkan Ela 2014 umgerissen.“

Der Gartendenkmalpfleger fasst zusammen: „Für uns vom Gartenamt beginnt unsere Geschichte im Jahr 1906 mit Engelhardt. Seit jener Zeit gab es nur zwei Standorte, nämlich den am Nordende des Golzheimer Friedhofs und den, an dem wir heute unserer Arbeit nachgehen.“ Andere mögen die vier Säulen ignorieren. Ihn erinnern sie an die mehr als 100 Jahre Geschichte des Düsseldorfer Gartenamtes.

So geht’s zu den Natursteinsäulen:Die vier Säulen stehen am nördlichen Ende des Golzheimer Friedhofs vor der Musikhochschule zwischen Fischerstraße und Emmericher Straße.