Vierkampf oder Fünfkampf?

Wen die CDU ins Rennen schickt, um Geisel herauszufordern, wird wohl Ende Januar bekannt gegeben. Am 29. Februar soll auf einem Parteitag die offizielle Nominierung erfolgen. Damit wartet die CDU auffällig lange mit der Bekanntgabe ihres Kandidaten. Ebenso wie die Grünen. Die Partei war bei der Europawahl im Mai stärkste Kraft in Düsseldorf und wird im neuen Jahr ihren Kandidaten vorstellen. Anders agierte die FDP, die bereits Ende September mit Strack-Zimmermann eine beliebte Politikerin mit Bundestagserfahrung ins Rennen schickte. Ob die Linke einen Kandidaten aufstellen wird, soll am 15. Januar beschlossen werden.