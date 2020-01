Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel los im Jubiläumsjahr: Awo mit Fußgruppe beim Zoch

Die Awo Düsseldorf, die in 13 Ortsverbänden aufgeteilt ist, zeigt sich auch als Vorreiter in vielen Bereichen. So gründete der Verband 2011 die erste Demenz-WG der Stadt. Vergangenes Jahr wurde die Fachstelle „Altern unterm Regenbogen“, eine Interessenvertretung für Menschen ab 55, die sich als Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Personen (kurz LSBTI*) bezeichnen.

Im Jubiläumsjahr sind zahlreiche Aktionen geplant: Unter anderem eine Karnevals-Jubiläumssitzung in der Rheinterrasse (19. Januar), eine 80-köpfige Fußgruppe („Helden des Alltags“) wird zudem an Rosenmontag beim Zoch mitlaufen. Ferner gibt es ein riesiges Sommerfest im Volksgarten (15. August), die Ausstellung „Frauengesichter“ in der Stadtsparkasse (ab 26. August) und eine Fachveranstaltung zur politischen Bildung (Thema Rechtspopulismus) in der Mahn- und Gedenkstätte und in der Jüdischen Gemeinde (Oktober).