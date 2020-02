Viel Leerstand in den Düsseldorf Arcaden

Just Fit ist weg, der Body Shop auch, der Schuhladen Sioux hat geschlossen, genauso wie Tchibo, Geox, Gerry Weber und Intersport. In den Düsseldorf Arcaden stehen viele Ladenlokale leer. Im Untergeschoss in unmittelbarer Nachbarschaft zum Drogeriemarkt Müller ist es eine ganze Zeile, auf der gesamten Etage dürften es rund sechs Ladenlokale sein. Im Erdgeschoss sind es weitere sechs Geschäfte, die leer sind, und auch im Obergeschoss ist längst nicht mehr alles vermietet. Um die 20 Ladenlokale sind es schätzungsweise auf den drei Etagen – so genau kann man das als Besucher gar nicht fassen, da die Zuschnitte der einzelnen Geschäfte unterschiedlich ausfallen.

Mit Plakaten werden tote Schaufenster überklebt

Eine genau Zahl nennt das Management der Düsseldorf Arcaden nicht. Geschickt versucht man stattdessen die freien Flächen zu kaschieren, mit Plakaten, die Klamottenläden und Kaffeehäuser zeigen. Mit diesen Szenen sind die toten Schaufenster überklebt. Damit der Kunde den Eindruck bekommt, dass in der Mall jede Menge los ist. Den letzten Abgang gab es Anfang Januar: Das Sylter Fischrestaurant Gosch verließ die Arcaden. Betriebsleiter Patrick Ogiermann sagte damals zum Aus der Filiale: „Es gab ein paar Unstimmigkeiten mit dem Vermieter, daher mussten wir unser Restaurant leider sehr plötzlich schließen.“ Es gibt Gerüchte, dass auch das Fitnessstudio Schwierigkeiten gehabt haben soll mit dem Vermieter, bestätigt wurde das jedoch nicht von der Kette.

Bis Sommer viele neue Mieter

Auch das Center-Management nimmt keine Stellung dazu, verweist vielmehr darauf, dass in den letzten Wochen und Monaten bereits zahlreiche Mieter ihre neuen Ladenflächen bezogen haben. 2019 ist Michelbrink Buch & Papeterie ins Einkaufszentrum gekommen, Anfang 2020 sei der Gastronomie-Breich weiter gewachsen: „Seit Januar bereichern Bel Chicken sowie Happy Donazz & Co den Foodcourt“, sagt eine Sprecherin der Düsseldorf Arcaden. Mit einem möglichen Nachfolger für die ehemalige Gosch-Filiale sei man im Gespräch. Im Bereich Mode hat ganz aktuell Olymp & Hades auf einer größeren Fläche neu eröffnet. Mit weiteren Modemarken stehe man in fortgeschrittenen Verhandlungen. „Bis zum Sommer sollte ein Großteil der neuen Mieter ihre Flächen bezogen haben“, so die Sprecherin.

2008 eröffneten die Düsseldorf Arcaden gleich neben dem S-Bahnhof in Bilk – auf dem früheren Güterbahnof-Gelände. Das Shoppingcenter hat sich mit den Jahren entwickelt, wollte mehr sein als nur eine Mall. Inzwischen organisieren die Arcaden Musik-Events wie „Bilk Satt unplugged“, bei denen lokale Künstler eine Bühne bekommen und das Kulturfest „Bilk ist auf der Rolle“.

10. Geburtstag mit Investitionen feiern

Den runden Geburtstag 2018 wollten die Düsseldorf Arcaden aber nicht mit einem Fest begehen. Stattdessen plante man eine Millionen-Investition in das Einkaufszentrum und den Vorplatz. Für rund neun Millionen Euro sollten die Zugänge zu den Parkhäusern verbessert werden, die immer wieder kritisiert worden sind von Kunden. Weil sie nicht gut zu finden sind. Auch die Außenfassade, so sah es die Planung vor, sollte neu gestaltet werden. Durch die Ostlage blase vor allem im Herbst und Winter der kalte Ostwind in den Eingangsbereich. Ein gläserner Kubus sollte angebaut werden, als eine Art Schleuse, mit automatischen Türen. Ein Teil der neun Millionen war auch für die Umgestaltung des Vorplatzes gedacht, damit es dort grüner wird und es mehr Sitzbereiche gibt.

Umbau auf Eis gelegt

Baubeginn sollte im ersten Quartal 2019, im späten Herbst wollte man fertig sein. Doch passiert ist seitdem kaum etwas. Die Umbauarbeiten seien vorerst verschoben worden, „weil die erfreulichen Umsatzzahlen und die steigende Besucherfrequenz zeigen, dass die Düsseldorf Arcaden derzeit auf einem sehr guten Niveau sind“, sagt eine Sprecherin des Managements. Dieser Umstand habe den Eigentümer der Arcaden dazu bewogen, den zusätzlichen, optionalen Revitalisierungsschritt – nämlich die optische Aufwertung des Centers und des Vorplatzes – auf Eis zu legen. Mit gezielten Maßnahmen wie neuem Mobiliar für das Einkaufszentrum, der Überarbeitung von Bodenflächen und mit Pflanzenarrangements in neuen Sitzbereichen würde stattdessen zunächst die Aufenthaltsqualität und die Atmosphäre im Shoppingcenter nochmals verbessert. Man befinde sich auf einem sehr guten und optisch ansprechenden Niveau, heißt es.

Bezirksbürgermeister hofft auf Umgestaltungen

Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund (SPD) hatte auch schon Kontakt zum Eigentümer der Düsseldorf Arcaden, weil die Planungen vor allem für den Vorplatz sehr attraktiv gewesen seien. Siegesmund hat das Gefühl, dass der Besitzer derzeit kein Geld investieren will. Die Hoffnung auf eine Umgestaltung des Platzes vor dem Einkaufs hat der SPD-Mann aber noch nicht aufgegeben, „vielleicht passiert etwas, wenn das Fahrrad-Parkhaus gebaut wird“, so Siegesmund. Regelmäßig ist er in den Arcaden, weil sich dort auch das Bürgerhaus Bilk befindet, wo unter anderem die Sitzungen der Bezirksvertretung stattfinden. „Wenn ich rausschaue, ist es immer sehr voll und wuselig vor den Arcaden“, findet Marko Siegesmund.

Noch mehr Platz-Besucher erwartet

Und das wird noch mehr, wenn der Regiohalt in Bilk eröffnet. Doch wirklich aufhalten wolle sie kaum jemand auf dem Platz. Zudem fehle etwas, seit der Fischladen weg sei. Weil die Fläche vor den Arcaden nicht nur im Besitz der Stadt ist, sondern ein Teil auch der Deutschen Bahn und ein Teil den Düsseldorf Arcaden gehört, sei es schwierig, selbst etwas zu verändern, so Siegesmund.