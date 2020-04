Verstöße in Düsseldorf gegen die Corona-Verordnung

Seit Wochen zieht das schöne Wetter die Düsseldorf in die Stadt, an den Rhein und die Parks. Die Schutzverordnung wird dabei nicht immer eingehalten.

Düsseldorf. Einige Düsseldorfer verstehen die Lockerungen als Rückkehr zur Normalität, sagt die Stadt. Immer wieder wurden Menschenansammlungen aufgelöst.

Das tolle Wetter am Wochenende zog die Düsseldorfer nach draußen – und bescherte dem städtischen Ordnungs- und Servicedienst (OSD) in Düsseldorf am Samstag und Sonntag 60 Einsätze wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung.

Erneut mussten die Einsatzkräfte diverse Menschenansammlungen im gesamten Stadtgebiet auflösen. „Einige Menschen missverstehen die seit letztem Montag vorgenommenen Lockerungen offenbar als Rückkehr zur völligen Normalität und lassen alle Vorsicht gegenüber der Ansteckung mit dem Coronavirus fallen. Ich appelliere an die Menschen vor Ort: Halten Sie sich an die Abstandsregeln und die Vorschriften der Coronaschutzverordnung!“, sagte gestern Ordnungsdezernent Christian Zaum.

Einige Corona-Einsätze am Wochenende:

Am Sonntag wurde die Freitreppe nach 15.30 Uhr gemeinsam mit der Polizei, die gleichzeitig mit dem OSD vor Ort war, geräumt und gesperrt, weil dort rund 200 Menschen waren und die Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. Die Sperrung wurde um 22.10 Uhr wieder aufgehoben. Tags zuvor war die Personenansammlung von 300 Leuten auf der Freitreppe gegen 18 Uhr nach Auffassung der OSD-Kräfte nicht mehr tolerierbar. Die Menschen wurden belehrt und aufgefordert, die Freitreppe zu verlassen und sie wurde bis 23.20 Uhr abgesperrt.

Zu viele Zuhörer bei Straßenmusiker

Auf dem benachbarten Burgplatz mussten die OSD-Mitarbeiter zudem am Sonntag einem Straßenmusiker mit seinem Piano das Spielen untersagen. Rund 50 Menschen waren der Musikdarbietung gefolgt und hatten dabei teilweise die Abstandsregelung nicht eingehalten. Jeweils Samstag und Sonntag gab es Einsätze beim Außerhausverkauf der Hausbrauerei Uerige an der Berger Straße. Dort konsumierten am Samstag 200 Leute ihre Getränke, ohne die 50-Meter-Regel zu beachten. Auch tags zuvor gab es mehrere Einsätze, weil die Leute innerhalb des 50-Meter-Radius um den Außerhausverkauf konsumierten. Nach einem Gespräch mit der Stadt sagte das Uerige gestern zu, seine Kunden verstärkt auf die Regelungen nach der Coronaschutzverordnung hinzuweisen.

Auf dem Sportplatz an der Feuerbachstraße in Bilk waren am Sonntag vier Menschen über den Zaun geklettert und spielten dort Fußball. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen die vier wurde eingeleitet.

Menschenansammlungen innerhalb des 50-Meter-Radius gab es am Sonntag auch bei einem Café am Mannesmannufer und im Haifa-Park. Dort wurden 50 Menschen über das richtige Verhalten nach der Coronaschutz-Verordnung belehrt.

Mehr als 20 Menschen hatten sich am Samstag teils mit Weinflaschen und Gläsern am Brunnen auf dem Barbarossaplatz in Oberkassel angesammelt. Die Einsatzkräfte belehrten sie über die Bestimmungen des Coronaschutzes.

Auch im Himmelgeister Rheinbogen musste der OSD am Samstag viele Menschen nach Coronaschutzverordnung belehren. 56 Leute wurden aus dem Naturschutzgebiet verwiesen. Unbelehrbare hatten dort sogar trotz Naturschutz und Trockenheit ein Feuer entfacht. Die Einsatzkräfte ließen dieses löschen und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Auch Düsseldorfer Verkehrsüberwachung im Einsatz

Erstmals wurden am Wochenende auch Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung zur Überwachung der Coronaschutzverordnung eingesetzt, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Dienstwagen in Parks, am Rheinufer und in der Altstadt unterwegs waren. Sie führten hunderte von Gesprächen mit den Menschen in den Kontrollgebieten. Dabei stellten sie wie die Mitarbeiter des OSD fest, dass sich die meisten Menschen an die Regeln halten.