Düsseldorf. In NRW ist die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage gestiegen. In Düsseldorf hatten Geschäfte an 13 Sonntagen geöffnet. Verdi droht mit neuen Klagen.

Verdi übt Kritik an Sonntagseinkauf

Verkaufsoffene Sonntage sind für die Gewerkschaft Verdi und die Kirchen immer wieder ein großes Streit und Klagethema. Doch mittlerweile gibt es in NRW wieder mehr verkaufsoffene Sonntage. Das Wirtschaftsministerium spricht von 1298 verkaufsoffenen Sonntagen in 2018 und 1317 im vergangenen Jahr in NRW. 13 mal hatten Geschäfte in Düsseldorf 2019 an einem Sonntag geöffnet.

Gewerkschaft geht gegen Sonntagsöffnungen vor

Seit 2018 gilt das von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) auf dem Weg gebrachte neue Ladenöffnungsgesetz. Dieses Gesetz ermöglicht es den Kommunen 16 statt zuvor elf Sonn- oder Feiertage für den Verkauf freizugeben. Auch den Anlassbezug strich Pinkwart.

Vor allem die Gewerkschaft Verdi ist in den vergangenen Jahren immer wieder – erfolgreich – gegen diese Ladenöffnungen vorgegangen. „Es ist wichtig, diesen Wust an Sonntagsöffnungen zu begrenzen“, so Stephanie Peifer, Geschäftsführerin vom Verdi-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. Durch die Klagen sei ein Bewusstsein dafür geschaffen worden, wie wichtig solche Begrenzungen sind. Gerade Düsseldorf komme dabei eine bedeutende Rolle zu. „Durch Gespräche und eine gute Argumentation konnte erreicht werden, dass hier immer noch der Anlassbezug gilt“, so Peifer. Das sei eine vernünftige Entscheidung. „In Düsseldorf nimmt man das Thema ernst. Natürlich streitet man auch viel, aber mit ein wenig Druck werden durchaus die Realitäten gesehen“, so Peifer. Das sei ein großes Plus, was sie sehr schätze.

Doch trotz des Lobes gibt es für Verdi noch viel zu tun. Die Entscheidung über verkaufsoffene Sonntage in 2020 steht noch aus. Da wartet Verdi noch auf Ratsentscheidungen.

Verdi bezieht Stellung

Kritisch gesehen wird aber bereits von der Gewerkschaft unter anderem eine mögliche Ladenöffnung zur Beauty-Messe am 8. März. Eine Ladenöffnung zur Messe war bereits in der Vergangenheit Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Verfahren. So hatte das Verwaltungsgerichts Düsseldorf zur Messe Beauty bereits 2017 zugunsten von Verdi entschieden. Auch neue Klagen seien möglich.

In einer Stellungnahme von Verdi zu geplanten Ladenöffnungen 2020 heißt es zudem, dass soweit für die weiteren Veranstaltungen, „10. Mai im Zusammenhang mit der Messe Interpack, 21. Juni im Zusammenhang mit der Messe drupa und 29. November im Zusammenhang mit den Weihnachtsmärkten eine Ladenöffnung zugelassen werden soll“, es an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erforderlichen Besucherprognose fehle.

Darüber hinaus findet Peifer, dass bei solchen Ladenöffnungen gerade Besitzer kleiner Läden auf der Strecke bleiben. „Sie müssen selbst viel Kraft in die Ladenöffnungen stecken und haben nicht so viele Mitarbeiter, die das mittragen können“, sagt Peifer. Dadurch haben die kleinen Ladenbesitzer das Nachsehen, während große Konzerne viel freier agieren können und so das Geschäft bestimmen. Gleichzeitig darf der Fokus auf die Freizeit nicht verloren gehen und den Menschen diese zugestanden werden