Unterstützung für ÖPNV fordert Andreas Rimkus

Düsseldorf. Die Unterstützung habe der Personennahverkehr nötig, so der Düsseldorfer SPD-Chef Rimkus in der Corona-Krise. Bundesregierung arbeitet am Konzept.

„Der Öffentliche Personenverkehr steht in der Tat vor großen Herausforderungen. Unser Dank gilt allen, die dafür gesorgt haben, dass der öffentliche Verkehr auch zu Hochzeiten der Krise zur Verfügung stand“, betont der Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus. Alle Systeme seien aktuell wieder bei hundert Prozent Betriebsleistung, allerdings habe sich die Einnahmesituation bei weitem noch nicht stabilisiert.

Viele Einnahmen bleiben aus

„Die Gelegenheitsverkehre sind fast komplett eingebrochen. Sie machen zwar nur knapp zehn Prozent der Fahrten, aber über 20 Prozent der Einnahmen aus.“ Auch drohe ein Attraktivitätsverlust in Folge der Krise gegenüber anderen Formen der Mobilität. Der ÖPNV müsse aber weiterhin – und gerade im Hinblick auf die zu erreichenden Klimaziele sogar stärker als bisher – zentrales Element der Mobilität sein, so Rimkus.

Der Bund fördert über die Regionalisierungsmittel den Schienenpersonennahverkehr mit auskömmlichen Mitteln. „In dieser Legislaturperiode haben wir die Mittel um noch einmal 5,25 Milliarden Euro bis 2031 aufgestockt. Für das Jahr 2020 kommen dem ÖPNV bereits 150 Millionen Euro mehr zu Gute.“ Die 2019 weggefallenen Entflechtungsmittel stehen über den Bund-Länder-Finanzausgleich weiterhin zur Verfügung, in NRW Dank einer gesetzlichen Festlegung der rotgrünen Vorgängerregierung sogar zweckgebunden. Hiermit lasse sich also leicht dokumentieren, dass der ÖPNV eine herausgehobene Stellung in der Politik dieser Bundesregierung einnehme.

Regierung arbeitet an „Recovery“-Konzept

Die Bundesregierung arbeitet aktuell an einem umfassenden „Recovery“-Konzept, das die Industrie, die Dienstleistungen aber auch die Finanzlage der kommunalen Gebietskörperschaften in den Blick nehmen wird. Das Programm wird und muss mit einem angemessenen Finanzvolumen ausgestattet sein. In diesem Kontext wird die Stützung der Mobilitätsdaseinsvorsorge eine Rolle spielen.

Der ÖPNV steht aber nicht alleine vor diesen Herausforderungen, sondern die gesamte öffentliche und private Verkehrsinfrastruktur ist in der einen oder anderen Weise von der Krise betroffen. „Der Erarbeitung eines solchen „Recovery“-Konzeptes muss daher eine seriöse und transparente Abwägung zugrunde gelegt werden. Damit so gezielt auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie reagiert werden kann, ist es zwingend nötig, die tatsächlichen Bedarfe zu ermitteln und geeignete Instrumente zu entwickeln“, meint Rimkus. Dazu bedarf es mit Blick auf den ÖPNV auch einer engen Abstimmung zwischen Bund und den Ländern.

Das Programm der Bundesregierung soll Anfang Juni vorgestellt werden .