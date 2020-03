Unrealistisches Manöver im Wahlkampf

Ein neuer Stadtteil im dünn besiedelten Osten Düsseldorfs, in dem tausende Menschen unterkommen sollen. Was nach einem brillanten städtebaulichen Schachzug klingt, scheint nichts weiter als ein Wahlkampfmanöver der FDP zu sein. Die Bebauung der Grünflächen wird am Widerstand von CDU und Grünen scheitern, die Zahl von mehr als 10.000 Einwohnern ist somit nicht umsetzbar. Und ohne eine vernünftige Anbindung an den ÖPNV sind jegliche Großbau-Pläne nichts als ein Wunschtraum. Die FDP betreibt hier also Wahlkampf mit unrealistischen Ideen, anstatt wirklich neue und umsetzbare Pläne für neuen Wohnraum zu liefern.