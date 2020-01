„Umweltspur ist eine zweifelhafte Maßnahme“

Die heimische Wirtschaft und der sozialdemokratische OB in Düsseldorf – das geht nicht immer gut. Und wie soft beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) musste sich OB Thomas Geisel von IHK-Präsident Andreas Schmitz Montag Abend mal wieder die Leviten lesen lassen.

„Handwerklich und kommunikativ schlecht umgesetzt“

Es ging, wie nicht anders zu erwarten, um die Umweltspur. „Für mich übrigens der erste Anwärter auf das Unwort des Jahres 2019“, so Schmitz in seiner Rede. Die Umweltspur sei eine „zweifelhafte Maßnahme“, die dazu „noch handwerklich und kommunikativ schlecht umgesetzt“ wurde: „Gleichwohl respektieren wir die Entscheidung des Stadtrates und haben bereits ein Bündel von Maßnahmen vorgeschlagen, um wenigstens die gravierendsten Probleme der vielen Ein- und Auspendler sowie den Transportverkehr unserer Unternehmen zu mildern.“

In einer persönlichen Ansprache an den OB sagte Schmitz: „Des Weiteren, lieber Herr Geisel, wenn man schon den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt macht, wird man sich anschließend aber auch daran messen lassen müssen, wie es einem gelingt, das ÖPNV-Netz durch Taktverdichtung, umweltfreundliche Busse und Bahnen mit deutlich mehr Fahrgastkapazität zu ertüchtigen. Oder ob es Ihnen gelingt, den Schulterschluss mit den Umland-Gemeinden bezüglich wohnortnaher P&R-Plätze zu erzielen.“ Es gebe in Sachen Umweltspur also viel zu tun, so Schmitz, der dem OB zurief: „Lieber Herr Geisel, packen wir es gemeinsam an.“

IHK-Lob für Düsseldorfer Stadt-Haushalt

Wurde Thomas Geisel von Schmitz bei einem IHK-Empfang bereits für die städtische Haushaltspolitik gerüffelt, gab es am Montagabend Lob: „So begrüßen wir ausdrücklich im Haushaltsplan der Stadt Düsseldorf die hohen Investitionen in Schule und Bildung, denn diese sind unerlässlich für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Positiv hervorzuheben ist außerdem, dass die Personalkosten konsolidiert werden, und dass der Haushaltsentwurf ohne Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes und der Grundsteuerhebesätze auskommt.“ Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass es vor allem die starken Düsseldorfer Unternehmen seien, die mit geschätzten Gewerbesteuern von rund 960 Millionen Euro in 2020 zum ausgeglichenen Haushaltsentwurf beitragen werden.

Schmitz forderte im anstehenden Kommunalwahlkampf die Wahlkämpfer aller Parteien auf, bei ihren Versprechungen „nicht von einer neuen konjunkturellen Blütezeit auszugehen, sondern in ihren Berechnungen eher eine mögliche konjunkturelle Eintrübung zu beachten“. Haushaltskonsolidierung bleibe aus Sicht der Wirtschaft daher weiter das Gebot der Stunde.

Der Grünen-Chef hielt seine Rede frei

Beim Neujahrsempfang traf sich am Abend im Maritim am Flughafen alles, was in der Düsseldorfer Politik, Wirtschaft und Handwerk Rang und Namen hatten. Gastredner vor den 1400 Gästen war Grünen-Chef Robert Habeck. Er erhielt seine Rede frei, was es noch gab bei einem IHK-Neujahrsempfang. (gömi)