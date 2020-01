Düsseldorf. Der bekannte Modedesigner Thomas Rath wurde am Samstag mit dem Modebusiness Award 2020 ausgezeichnet. OB Geisel nahm die Auszeichnung vor.

Designer Thomas Rath erhält wichtigen Düsseldorfer Modepreis

Kreativität und Kontinuität – Dafür steht nicht nur der Modestandort Düsseldorf, sondern auch einer der bekanntesten deutschen Designer und Modeunternehmer mit Atelier, Showroom und Lebensmittelpunkt in der Rheinmetropole: Thomas Rath. Der Modedesigner wurde am Samstag mit dem Modebusiness Award 2020 im Düsseldorfer „44-forty four“ ausgezeichnet. Zum sechsten Mal empfing Oberbürgermeister Thomas Geisel rund 120 hochkarätige, nationale und internationale Gäste zur Verleihung der Auszeichnung, die Impulsgeber der Modebranche ehrt.

Rath lebt und arbeiten in Düsseldorf

„Ich bin gerührt und freue mich sehr über diesen ganz besonderen Award. Die Auszeichnung ist auch für alle, die meinen Weg begleitet haben“, sagte Rath. Er lebe und arbeite sehr gerne in Düsseldorf. „Ich werde weiterhin für Düsseldorf als Modestandort einstehen.“

So wie Düsseldorf und Mode Hand in Hand gehen, so untrennbar ist auch Modeunternehmer Thomas Rath mit der Stadt verbunden: Ob im Atelier, Showroom oder im Studio des Teleshopping-Senders QVC – die Rheinmetropole ist nicht nur ein Ort fürs Geschäft, sondern auch Lebensmittelpunkt des Wahl-Düsseldorfers. Sein Bekenntnis und seine Begeisterung für den Modestandort Düsseldorf sind ausschlaggebend für die Ehrung mit dem Modebusiness Award Düsseldorf 2020.

Kooperationen mit Breidenbacher Hof

Lokal kooperiert der Designer mit weiteren hochkarätigen Partnern – ob saisonale Mitarbeiteruniformen für den Breidenbacher Hof, ein Interior-Accessoire für den „Lifestyle Concept Store Franzen“ oder eine eigene Fashion Show bei der Platform Fashion.

Überreicht wurde der Award von OB Geisel, der Thomas Rath seinen besonderen Dank und die Anerkennung der Stadt aussprach.