Düsseldorf. Thomas Geisel gab am Montag die Düsseldorfer Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Stephan Keller weiter. Was er jetzt mit der freien Zeit vorhat.

Am Vormittag ging es zur Staffelübergabe ins Rathaus, am Nachmittag räumte er sein Büro aus, und später hatte er Gäste zum Abendessen daheim. „Allerdings“, so Thomas Geisel, „sind das sieben Personen aus zwei Haushalten“. Das muss man in Tagen wie diesen immer dazu sagen.

Ausgerechnet zum Start des Teil-Lockdowns hatte der Mann den ersten OB-freien Tag, also den ersten Tag in Freiheit, wenn man so will. Geisel, der vor einer Woche 57 Jahre jung wurde, verfällt aber laut eigener Aussage nicht in tiefe Depressionen. „Allerdings“, so sagte der Ex-Rathauschef am Montag unserer Redaktion, „nimmt mich die Resozialisierung schon sehr in Anspruch“.

Geisel bekommt ein Rennrad als Abschiedsgeschenk

Bei der offiziellen Amtsübergabe im Plenarsaal, bei der sich Geisel von den Bürgermeistern, den Vorsitzenden der Fraktionen und den Geschäftsführern der städtischen Tochterunternehmen sowie von den Leitern der Kulturinstitute verabschiedete (den Dezernenten und Mitarbeitern seines Büros hatte er bereits vorige Woche adieu gesagt), gab es eine Überraschung für den Sportliebhaber.

Sein Nachfolger Stephan Keller schenkte Geisel eine hochmodernes Rennrad. „Das war schon eine tolle Überraschung“, so der gebürtige Schwabe. „Ich hab mir schon ein paar Routen auf der Landkarte angeschaut, die ich mit dem Rad fahren will.“

Zeit hat er jetzt, deutlich mehr Zeit. Die ersten „Post-OB-Tage“ verbringt Geisel in der Hauptstadt Berlin. „Von Dienstag bis Freitag werde ich dort Freunde und Familie besuchen“, sagt er.