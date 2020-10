Tarifeinigung nützt 25.000 Düsseldorfern

Seit Sonntag steht nun eine bundesweite Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Neben Lohnsteigerungen von 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung, aufsummiert über zwei Jahre Laufzeit, gibt es für die Beschäftigen etwa auch Corona-Prämien. Darauf haben sich Verdi und die Arbeitgeber geeinigt. 25.000 Beschäftigte in Düsseldorf betrifft das positiv.

10.000 Beschäftigte streikten in Düsseldorf

„Ein respektables Ergebnis in dieser besonders schwierigen Zeit“, resümiert Stephanie Peifer, Verdi-Geschäftsführerin im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. „Wir stehen in den härtesten Verteilungsauseinandersetzungen der Nachkriegszeit.“ In diesem Konflikt könne die Gewerkschaft jetzt einen Erfolg verbuchen: „Die Arbeitgeber wollten die Axt an die Eingruppierungen im öffentlichen Dienst legen“, hebt Peifer hervor, „Was sie hier vorhatten, hätte zu massiven Einkommenseinbußen von mehreren hundert Euro geführt.“ So hätte es etwa im Ordnungsdienst zu einer Herabstufung um drei Entgeltgruppen kommen können. “Das konnte zu 100 Prozent abgewehrt werden.“

Diesem Erfolg gingen im ganzen Verdi-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper seit dem 22. September Streikmaßnahmen an fast jedem Wochentag zuvor. Gezielt hatte die Gewerkschaft dafür Beschäftige aus verschiedensten Bereichen mobilisiert, um zu zeigen, wie vielfältig die Arbeit ist, die die Angestellten im öffentlichen Dienst erledigen. Schätzungsweise 10.000 Streikende beteiligten sich allein in Düsseldorf, etwa 20.000 im ganzen Bezirk. „Ohne diese Warnstreikmaßnahmen wäre ein solches Ergebnis auf jeden Fall nicht möglich gewesen!“ Dies zeige auch, wie wichtig es ist, trotz der schwierigen Situation auf dem Streikrecht zu beharren.

Einigung im Nahverkehr steht noch aus

In einem Bereich des öffentlichen Dienstes könnte es auch in nächster zeit noch zu Streikmaßnahmen kommen: Die Tarifeinigung wird nicht automatisch für den öffentlichen Nahverkehr übernommen und muss in den Ländern jetzt nachverhandelt werden. Am 6. und 7. November stehen in NRW die Verhandlungen an. „Dabei kommt es jetzt darauf an, dass die Arbeitgeber für den Nahverkehr sich bewegen und die Tarifeinigung übernehmen“, sagt dazu Stephanie Peifer.