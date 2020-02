Neubau Startschuss für ein neues Bad in Düsseldorf

Düsseldorf. Im Düsseldorfer Stadtteil Benrath werden 28 Millionen investiert in ein neues Mehrgenerationen-Gesundheitsbad.

Der Düsseldorfer Stadtteil Benrath erhält ein Mehrgenerationen-Gesundheitsbad. Das Bad entsteht auf einem Teilgelände des heutigen Freibades an der Regerstraße. Mit einem ersten Spatenstich haben Oberbürgermeister Thomas Geisel, Peter Schwabe als Aufsichtsratsvorsitzender der Bädergesellschaft und Roland Kettler, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Düsseldorf, am Dienstag den Startschuss für den Neubau gegeben. Bis zu 27,99 Millionen Euro werden in das Projekt im Düsseldorfer Süden investiert. Die Fertigstellung ist für Ende 2021/Anfang 2022 geplant.

„Weiterer Baustein des Düsseldorfer Bäderkonzeptes wurde umgesetzt“

Animation des neuen Mehrgenerationen-Gesundheitsbads in Düsseldorf-Benrath. Foto: Bädergesellschaft Düsseldorf

„Mit dem Neubau des Mehrgenerationen-Gesundheitsbades in Benrath wird ein weiterer großer Baustein des Bäderkonzeptes 2020 umgesetzt“, sagte OB Geisel. Die Bäderprojekte in Flingern und Oberkassel befinden sich auf der Zielgeraden. Das Hallenbad am Flinger Broich steht kurz vor der Eröffnung. Mit dem Bäderkonzept 2020 werde der immense Sanierungsstau der vergangenen 20 Jahre aufgelöst: „Mit kreativen Bau- und Finanzplanungen machen wir die Bäderlandschaft stadtweit wieder hoch attraktiv. Davon profitieren der Freizeit- und Gesundheitssport sowie der Schul- und Vereinssport.“

Bürger haben steigenden Gesundheits- und Präventionsgedanken

Der Neubau in Benrath orientiert sich als Mehrgenerationen-Gesundheitsbad an den steigenden Gesundheits- und Präventionsgedanken. In das Raumprogramm wurden auch Anregungen aus der Bürgerbeteiligung aufgenommen und umgesetzt wie beispielsweise das separate 25-Meter-Sportbecken im Hallenbadbereich.

Die neue Ausstattung: Geplant sind ein 25-Meter-Hallenbecken (4 Bahnen) mit Sprunganlage, ein thermisch und akustisch getrenntes Lehrschwimm- und Kursbecken mit Hubboden, ein Vitalwarmwasserbecken mit Massagedüsen und Wasserattraktionen, ein Kleinkinderbecken im Hallenbad, ein Whirlpool, ein Warmluftraum, ein Gymnastikraum mit Umkleideräumen und Sanitärbereich, ein Sole-Außenbecken sowie ein Kleinkinderbecken mit Wasserspielplatz im Freibadbereich. Der Hallenneubau wird auf dem Gelände des Freibades an der Regerstraße entstehen. Das Freibad bleibt erhalten und wird um einem Kleinkinderbereich erweitert. Das bestehende Technikgebäude wird saniert und in einen neuen Freibad-Umkleidebereich umfunktioniert. Durch diese räumliche Komprimierung werden Flächen geschaffen, die als Baugrundstücke vermarktet und zur Refinanzierung des Neubauprojektes genutzt werden können.

Die Historie des Benrather Bades: Im Jahr 1955 wurde das Hallenbad an der Regerstraße eröffnet: 1959 wurde das Hallenbad als erster Bäderbau nach dem 2. Weltkrieg in Düsseldorf eingeweiht. Das Freibad wurde 1970 eröffnet. Nach einer Sanierung innerhalb eines Jahres erfolgte die Wiedereröffnung des Freibades im Jahr 2007. Drei Millionen Euro wurden in die neuen Becken im Freibereich des Hallenfreibades investiert, Benrath erhielt als erstes Freibad Düsseldorfs beheiztes Wasser. Errichtet wurde ein großes modernes Mehrzweckbecken aus Edelstahl mit einer Wasserfläche von rund 1400 Quadratmetern.