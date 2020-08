Starke Rauchentwicklung bei Waschanlagen-Brand in Düsseldorf

Die Feuerwehr Düsseldorf setzte zwei Drehleitern ein, um den Brand in einer Waschanlage in Derendorf zu löschen.

Düsseldorf. In der Waschanlage einer Tankstelle in Düsseldorf hat es am Mittwoch gebrannt. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr Düsseldorf musste am Mittwochabend ausrücken, um einen Brand in einer Waschanlage an einer Tankstelle im Stadtteil Derendorf zu löschen. Das berichtete die Feuerwehr noch am Abend. Verletzt wurde bei dem Feuer demnach niemand, es entstand aber ein großer Sachschaden.

Passanten hatten die Feuerwehr gegen 20 Uhr alarmiert, nachdem sie die Rauchentwicklung auf dem Tankstellengelände an der Heinrich-Erhardt-Straße beobachtet hatten. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten alle Menschen die Tankstelle bereits verlassen.

Feuerwehr setzt zwei Drehleitern ein, um Brand zu löschen

Mehrere Mitarbeiter wurden vom Rettungsdienst versorgt, weil der Verdacht bestand, sie könnten sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben. Sie blieben aber nach Feuerwehrangaben unverletzt.

Der Feuerwehr gelang es binnen 15 Minuten, die in Flammen stehende Waschanlagentechnik zu löschen. Dabei setzte sie zwei Drehleitern ein. Zwischenzeitlich seien 2850 Liter Wasser pro Minute eingesetzt worden, um das Feuer zu bekämpfen.

Das Feuer hatte die Dachhaut der Waschstraße über 10-15 Meter durchbrochen, das führte zu einer starken Verrauchung des anliegenden Verkaufsraums der Tankstelle. Die Tankstellenanlage selbst war von dem Brand nicht betroffen.

Sachschaden von mindestens 200.000 Euro

45 Einsatzkräfte der Feuerwachen Hüttenstraße, Quirinstraße, Münster Straße, Behrenstraße und Posener Straße waren vor Ort. Der Einsatz dauerte 90 Minuten.

Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf mindestens 200.000 Euro. Die Tankstelle bleibe vorerst geschlossen. Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand kommen konnte. (red)