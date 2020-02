Düsseldorf. Am Unterbacher See soll im Rahmen der Düsseldorfer Verkehrswende ein Pendlerparkplatz entstehen. Wo genau das sein wird, ist noch offen.

Stadt Düsseldorf plant P&R-Fläche am Unterbacher See

Die Stadt denkt im Rahmen der Mobilitätswende aktuell über einen Pendlerparkplatz am Unterbacher See nach. Ob das P&R-Areal am Nordstrand, am Bootshafen oder doch am Südstrand errichtet werden soll, ist noch offen. Fraglich ist auch die Anzahl der Stellplätze. Die mögliche Fläche am Unterbacher See sei eine von vielen Ideen in Sachen Ausbau von P&R-Plätzen“, sagte am Montag ein Stadtsprecher auf NRZ-Anfrage. „Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet.“

Bushaltestelle schon in Betrieb

Nach dem Start der dritten Umweltspur im vergangenen Herbst sieht sich die Stadtspitze immer wieder der Kritik gegenüber, es fehlten genügend Abstellflächen für Pkw in und außerhalb der Stadt. Zuletzt wurde der (von der Stadttochter D.Live zunächst gesperrte) Parkplatz an der Mitsubishi-Halle mit hunderten Plätzen wieder freigegeben. Und derweil rollen an der Ecke Ickerswarder Straße/Münchener Straße in Wersten die Bagger. Laut Stadt soll die Fläche im Süden mit 130 Plätzen in diesem Frühjahr fertig gestellt sein. Die zugehörigen Bushaltestellen sind bereits im Betrieb. Der Standstreifen der Münchener Straße – als Zubringer zum Südring – werde darüber hinaus kurzfristig stadteinwärts zu einem Bussonderfahrstreifen erweitert, heißt es seitens der Stadt. Weitere P&R-Plätze, zum Beispiel an der Messe Düsseldorf (500 Plätze), seien ebenfalls in Planung.

Die Rheinbahn ändert den Linienweg der MetroBus-Linie M3, damit die Busse schneller durch die Stadt kommen. Die Busse fahren in Richtung Am Seestern ab 10. Februar, zwischen den Haltestellen „Moorenstraße“ und „Bilk S“ über die Strecke der Linie 835. Dadurch können die Busse auf der Merowingerstraße die Umweltspur nutzen und kommen so schneller voran.