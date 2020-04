Stadt Düsseldorf lehnt Bus-Verkehr zum Unterbacher See ab

Düsseldorf. CDU-Ratsherr Christian Rütz findet das unerhört: Stadt und Rheinbahn lehnen Bus wegen zu geringem Fahrgastpotential ab.

Die Bezirksvertretung 8 hat bereits im vergangenen Jahr im September die Verwaltung beauftragt, bei der Rheinbahn einen „regelmäßigen, ganzjährigen Betrieb der Buslinie 891“ zwischen Vennhauser Allee und Strandbad Süd zu bestellen. „Vorgeschlagen wird eine Ausweitung des bestehenden Halbstundentaktes auf den Zeitraum zwischen 1. Mai und 15. September (derzeit 1. Juni bis 31. August) und einen Stundentakt oder eine On-Demand-Lösung zwischen 16. September und 30. April zwischen 9 Uhr und 18 Uhr“, heißt es in dem dazugehörigen Beschluss.

Ausweitung des Buspendelverkehrs wird abgelehnt

Doch aus einer Informationsvorlage für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung 8 am 7. Mai geht nun hervor, dass Rheinbahn und Verwaltung eine Ausweitung des Buspendelverkehrs ablehnen, sehr zum Ärger der BV 8.

Die Verwaltung teilt in der Informationsvorlage mit, dass das Strandbad Süd in der Regel von Mitte September bis zum 1. Mai geschlossen sei. Der Hochseilgarten sei im Regelbetrieb an Wochenenden und in den Ferien zwischen Mai und Oktober geöffnet, plus zusätzlicher Besuche von Schulklassen. Event wie Floßbau werden individuell vereinbart. Zudem sei gemäß Landschaftsplan zwischen dem 1. November und 31. März das Befahren des Sees abgesehen von Angeln vom Boot in dafür vorgesehenen Bereichen, Baden, Wasser- und Eissport, Tauchen und der Betrieb von motorgetriebenen Modellbooten und -flugzeugen am Unterbacher See, Elbsee und Menzelsee verboten.

Zu gering sei daher das Fahrgastpotenzial gerade beim Stundentakt zwischen dem 16. September und dem 30. April. Dafür seien auf der anderen Seite die Kosten zu hoch, heißt es in einer Informationsvorlage. Rheinbahn und Verwaltung lehnen daher die angeregten Änderungen der Bezirksvertretung 8 ab. Auch ein Halbstundentakt zu den vorgeschlagenen Zeiten werde „als nicht zielführend angesehen“. „Die Anbindung des Südstrands im Rahmen des On-Demand-Konzepts wird von der Rheinbahn geprüft werden.“

Christian Rütz findet das „unerhört“

Christian Rütz (CDU), Ratsherr und Mitglied der BV 8, findet diese grundlose Ablehnung „unerhört“. Das zeige, dass es die Stadt mit der Verkehrswende nicht ernst nehme. Eine Ausweitung des Pendelverkehres haben CDU, Grüne und FDP als sinnvoll erachtet, da das Strandbad Süd in der Regel bis 15. September geöffnet habe und auch schon viele Erholungssuchende im Frühjahr und Spätsommer zum Unterbacher See wollen. Auch habe unter anderem die Gastronomie in diesem Zeitraum dort geöffnet, nennt Rütz noch einmal ein paar der Gründe, die für eine Ausweitung sprechen.

Auch in den Wintermonaten bestehen „noch mehrere der o.g. Nutzungen“, so Rütz. Hier verweise die Stadt darauf, sie werde eine On-Demand-Anbindung prüfen. „Als CDU-Fraktion werden wir uns hierfür weiter einsetzen“, so Rütz weiter. Denn gerade in Corona-Zeiten zieht es viele in die Natur. (kg)