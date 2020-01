SPD in Düsseldorf und Ratingen planen Verkehrkooperation

Die SPD-Fraktionen aus Düsseldorf und Ratingen planen eine gemeinsame Initiative, um den Pendlerautoverkehr nach Düsseldorf zu entlasten.

ÖPNV soll deutlich attraktiver werden

Mit dem Vorhaben sollen mehrere Themen in Angriff genommen werden: Zum einen soll ein neuer Park & Ride-Parkplatz in Ratingen entstehen, zudem soll die Tarifzone „A Düsseldorf“ erweitert werden. Martin Volkenrath, verkehrspolitische Sprecher der Düsseldorfer SPD-Ratsfraktion, und der Ratinger SPD-Fraktionsvorsitzende Christian Wiglow haben die Initiativen zwischen beiden Städten entwickelt.

Die Ratinger CDU hatte zuletzt den Vorschlag eingebracht, einen Park & Ride-Parkplatz für Pkw an der U 72 einzurichten – doch das sei in Ratingen laut der SPD nicht realisierbar. Stattdessen soll in Ratingen im Bereich der Haltestelle „Felderhof“ ein Bike & Ride-Parkplatz mit einer Kapazität für rund 200 bis 300 Fahrrädern und E-Bikes entstehen. Gleichzeitig soll die Tarifzone „A Düsseldorf“ auf der U 72 bis zur Haltestelle „Felderhof“ ausgedehnt werden. Damit soll die Haltestelle attraktiv für die Wohngebiete am Grünen See und Ratingen-Süd werden. Ziel sei es, den Tarif der Zone A bis Ratingen Mitte auszuweiten. Zudem soll das bald startende e-Ticket den ÖPNV attraktiver machen.

Modellversuch für Düsseldorf und Ratingen beim VRR

Mittelfristiges Ziel beider Fraktionen ist eine preisgünstige und vereinfachte Tarifstruktur für den gemeinsamen Wirtschaftsraum, der Düsseldorf, den Kreis Mettmann und den Rhein-Kreis Neuss umfasst. Als einen ersten Schritt soll für die Städte Düsseldorf und Ratingen beim VVR ein Modellversuch erreicht werden.