Erweiterung So wird der NRW-Landtag in Düsseldorf erweitert

Düsseldorf. Vier ringförmige Bürogebäude sollen in Richtung Fernsehturm gebaut werden. Genaue Planungen beginnen jetzt. Die Kosten sind noch unklar.

Der Architektenwettbewerb für das Erweiterungsgebäude des nordrhein-westfälischen Landtags in Düsseldorf und der Ideenwettbewerb für die Entwicklung des Bürgerparks Bilk ist abgeschlossen. Das Preisgericht das Büro „Schulz+Schulz“ aus Leipzig als Sieger gekürt. Der Landtag wird jetzt Verhandlungen über die Details des Vertrags mit dem Architekturbüro aufnehmen. Das Erweiterungsgebäude ist notwendig geworden, weil das in den 80er-Jahren errichtete Landtagsgebäude nicht mehr den Anforderungen eines modernen Parlaments mit fünf Fraktionen gerecht wird.

Vier ringförmige Gebäude werden neben den bestehenden Landtag (rechts angeschnitten) gebaut. Foto: Schulz+Schulz

Im Januar hatten der Landtag und die Stadt Düsseldorf den Planungswettbewerb gestartet. Das Preisgericht befasste sich mit 34 Entwürfen, von denen neun in die engere Wahl gekommen waren. Dem Preisgericht gehörten unter anderem Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten an, zudem André Kuper als Präsident des Landtags, der Düsseldorfer Oberbürgermeister, Planungsdezernentin Cornelia Zuschke sowie weitere Vertreter der Stadt Düsseldorf und Mitglieder aller Fraktionen des Landtags.

Runde Formen werden aufgenommen

Der Siegerentwurf nimmt die runden Formen der bisherigen Landtagsgebäude auf. Er sieht unter anderem vier ringförmige, aufgeständerte Gebäude vor, die miteinander und mit dem Landtagsgebäude verbunden sind und sich einfügen in die Park- und Architekturlandschaft rund um Landtag, Rheinturm und WDR-Gebäude. Geschichtete Glasfassaden verbinden Gebäude und Grün und ermöglichen Blickbeziehungen. Dachbegrünungen passen sich dem umgebenden Parkcharakter an. Dem Entwurf zufolge soll das Gebäudeensemble integraler Bestandteil des Rhein- und Bürgerparks werden. Es soll zudem höchsten Nachhaltigkeits- und Energiesparansprüchen genügen, zum Beispiel durch die intensive Nutzung von Photovoltaik als Bauteile von Sonnenschutz und Brüstungen sowie durch die Verwendung von Holz als nachwachsendem Baustoff. Eine Kostenschätzung ist aktuell noch nicht möglich, weil der Entwurf durch Vertragsverhandlungen weiter verändert werden kann. Zudem sind die Kosten für die Erschließung des Grundstücks in dieser Phase des Projekts noch nicht absehbar.

Düsseldorfs OB Keller: „Das ist eine angemessene Erweiterung“

Blick auf einen der neuen Gebäude auf die anderen Rundbauten. Links am Bildrand das untere Stück vom Fernsehturm. Foto: Schulz und SchulZ

„Dem Gewinnerentwurf gelingt eine wirklich angemessene Erweiterung des bestehenden Landtagsgebäudes“, sagt Düsseldorfs OB Stephan keller. „Ich freue mich, dass das Parlaments- und Regierungsviertel damit einen hochattraktiven Neubau erhält, der Düsseldorf als Landeshauptstadt weiter stärkt. Besonderes Augenmerk liegt von unserer Seite auch auf der besseren Verbindung der Rheinuferpromenade mit dem Medienhafen, die parallel weiter ausgearbeitet wird.“ Die Stadt werde nun mit den Ratsgremien zügig das erforderliche Bebauungsplanverfahren und die hierbei regelmäßig durchzuführenden Bürgerbeteiligungen starten.“

Das Gebäude ist zu klein geworden

Das 1988 eröffnete Landtagsgebäude in direkter Rheinlage kann den Bedarf an Büro- und Sitzungsräumen nicht mehr abdecken. Es wurde in den 80er-Jahren für nur drei Fraktionen geplant und wurde im Bauverlauf für vier Fraktionen umgeplant; heute sind es fünf Fraktionen. Die Fraktionen und die Verwaltung des Landtags sind auf vier Liegenschaften in Düsseldorf verteilt, was kontinuierlich steigende Mietkosten in Höhe von derzeit rund drei Millionen Euro jährlich verursacht.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich die parlamentarische Arbeit stark verändert. Ein Grund ist der zunehmende Bedarf an persönlicher Kommunikation und fachlicher Zuarbeit für die immer komplexer werdenden Problemstellungen. Allein die Zahl der Sitzungen der Ausschüsse ist von 122 (1995 bis 2000) auf rund 600 in den Jahren 2012 bis 2017 gestiegen. (gömi)