So geht es in den Stadtrat

Der Stadtrat hat 82 gewählte Mitglieder sowie zusätzlich den jeweiligen Oberbürgermeister.

In Düsseldorf gibt es 41 Wahlkreise, für die die Parteien und Gruppen Kandidaten nominieren. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis ziehen direkt in den Stadtrat. Die anderen 41 Mandate werden über die jeweilige Reservelisten der Parteien und Gruppen vergeben.

Eine 5 Prozent-Hürde wie bei der Bundes- und Landtagswahl gibt es bei der Ratswahl nicht. Um ein Mandat zu erringen, reichen etwa 0,6 Prozent der in Düsseldorf abgegeben Stimmen aus.

Parteien und Gruppen, die nicht im Stadtrat, nicht im Bundestag oder einem Landtag vertreten sind, brauchen für jeden Wahlkreis-Kandidaten mindestens 20 Unterstützer-Unterschriften von in Düsseldorf lebenden Deutschen oder anderen EU-Bürgern, zusätzlich 100 Unterschriften für die Reserveliste. (gömi)