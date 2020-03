Sinnstiftendes in Sachen Hamsterkäufe

René le Riche hat sich Gedanken gemacht über Hamsterkäufe und ist dabei auf ein altes Badewannenspiel gestoßen.

lles, was an Konservendosen im Haus ist, kommt in die Badewanne. Dann lässt man so viel Wasser ein, dass die Dosen gerade bedeckt sind. Die Etiketten ein bisschen einweichen lassen und anschließend alle Dosen rückstandslos von Aufklebern, Banderolen oder Etiketten befreien. Keiner soll noch erkennen können, was die Dosen beinhalten.

Jetzt beginnt das Spiel! Zu jeder Mahlzeit muss ein Familienmitglied oder WG-Bewohner an die Badewanne und 3 bis 4 Dosen auswählen. Alle werden geöffnet, und jetzt musst Du aus allen Zutaten eine schmackhafte Mahlzeit kochen. Ob es nun grüne Bohnen, Pfirsiche oder Chili con Carne ist: alles auf einen Teller!

Beklopptes Spiel

Ein beklopptes Spiel? Bestimmt. Aber für die Hamsterkäufer da draußen eine Gelegenheit, ihren irren Konservenvorrat wenigstens auch zu verbrauchen. Vielleicht hat diese Hysterie ja auch was Gutes, und die Tafeln bald erhebliche Mengen an Konserven abzugeben.

Eines wundert mich nur: Wenn ich mir anschaue, welche Regale leer gekauft werden und welche unberührt bleiben, dann wird es beim Weltuntergang offenbar keinen Alkohol geben! Auf „fieberfreie“ Zeiten, Prost!

René le Riche schreibt jeden 1. Samstag für die NRZ seine Kolumne „Jetzt erst Riche“.