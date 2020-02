Der Düsseldorfer Rosenmontagszug stellt nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau den Rassismus als Waffe dar. Der bisher geheime Mottowagen war am Montagmorgen bei der Ausfahrt am alten Rheindepot am Steinberg in Düsseldorf zu sehen.

Darauf abgebildet: Eine Pistole mit der Aufschrift „Rassismus“, die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: „Aus Worten werden Taten!“ An der Seite stellen die Jecken um Wagenbauer Jacques Tilly den Kontext zu rechtsextremen Taten her: „NSU, W. Lübcke, Halle, Hanau“.

Jacques Tilly hat den Anschlag von Hanau in einem Mottowagen thematisiert. Foto: Christian Stahl / NRZ

Die Mottowagen des Wagenbauers Jacques Tilly sind immer ein Höhepunkt Düsseldorfer Rosenmontagszuges. Der Wagen zu Hanau kam nach dem Anschlag kurzfristig hinzu – damit gibt es in diesem Jahr insgesamt 13 Mottowagen im Düsseldorfer Karneval.

Rosenmontagszug in Düsseldorf: Das sind die Mottowagen von Jacques Tilly

Ein weiteres Motiv thematisiert die politische Gemengelage bei der CDU. Auf dem Wagen sind drei möglichen Kandidaten für das Amt des Parteichefs zu sehen: Jens Spahn, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Tilly kommentiert bissig: „Reines Männersackhüpfen“.

Der CDU-Wagen von Jacques Tilly. Foto: Christian Stahl / NRZ

Einer der Mottowagen beim Düsseldorfer Rosenmontagsumzug thematisiert das Corona-Virus.

Ein Mottowagen thematisiert das Corona-Virus. Foto: CS / Christian Stahl

Auch die SPD bekommt von Jacques Tilly ihr Fett weg – und zwar ganz in grau:

Wenig Farbe bei der SPD – so sieht es Jacques Tilly im Düsseldorfer Karneval. Foto: CS / NRZ

Natürlich ist auch die Thüringen-Wahl ein Thema beim Düsseldorfer Rosenmontagszug. Tilly zeigt AfD-Politiker Björn Höcke mit einem ausgestreckten Arm wie beim Hitler-Gruß – gehalten von FDP und CDU.

Die Thüringen-Wahl als Mottowagen beim Düsseldorfer Karneval. Foto: CS / NRZ

Die verheerenden Brände in Australien symbolisiert Jacques Tilly mit einem brennenden Känguru, auf dem die Weltkarte abgebildet ist – und dem Satz: „Australien ist überall“. Ein Statement zum Klimawandel.

Ein Statement zum Klimawandel Foto: CS / NRZ

Ebenfalls um das Klima geht es bei diesem Wagen zum brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro:

Klima Killer Jair Bolsonaro? So sieht es Jacques Tilly. Foto: CS / NRZ

Selbstverständlich ein Thema: Der Brexit – und zwar mit Bezug auf Schottland.

Der Brexit-Wagen beim Düsseldorfer Karneval. Foto: CS / NRZ

Facebook und die Hetze, die oftmals in dem sozialen Netzwerke zu beobachten ist, hat Jacques Tilly ebenfalls in einem Mottowagen verarbeitet:

Die Justiz hängt nur am Schwanz von Facebook, findet Jacques Tilly. Foto: CS / NRZ

Im katholischen Rheinland darf natürlich die Kirche nicht fehlen...

Der Mottowagen zur katholischen Kirche beim Düsseldorfer Rosenmontagszug. Foto: CS / NRZ

Und ein zweiter Wagen kümmert sich um die AfD:

Noch ein AfD-Mottowagen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug. Foto: CS / NRZ

Trump darf bei Tilly nicht fehlen: Auch die Iran-Krise und die Politik des US-Präsidenten sind bei den Motivwagen dabei.

Die Iran-Krise im Mottowagen. Foto: CS / NRZ

Ein lokales Streitthema hat Tilly auch im Repertoire – den Streit um die Düsseldorfer Umweltspur und drohende Dieselfahrverbote. Oberbürgermeister Thomas Geisel als Superman mittendrin.