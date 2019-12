Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei sucht einen Zwei-Meter-Mann, der am 6. November den Kunden einer Bank im Düsseldorfer Stadtteil Rath beraubte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht Zwei-Meter-Hünen nach Überfall in Bank

Es ist der Horror jedes Bankkunden: Vor gut einem Monat, am Mittwoch, 6. November (18.45 Uhr), kam es zu einem Überfall im Vorraum einer Bankfiliale an der Westfalenstraße in Rath. Dabei wurde einem 39-Jährigen Geschädigten beim Einzahlen am Automaten durch einen bislang unbekannten Täter das Bargeld aus der Hand gerissen.

Opfer rannte dem Räuber hinterher

Die Polizei Düsseldorf sucht diesen Mann Foto: Polizei Düsseldorf

Das Opfer rannte dem Mann hinterher und konnte ihm die Beute wieder abnehmen. Der Täter konnte indes flüchten. Er ist circa 30 Jahre alt, mit zwei Metern ziemlich groß, hat blonde kurze Haare und eine korpulente Statur. Bekleidet war er mit einer dicken schwarzen Jacke.

Nachdem alle anderen Ermittlungen nicht zur Identifizierung und Ergreifung des Täters führten, fahndet die Polizei nun mit Bildern aus der Überwachungskamera und bittet Zeugen um Hinweise unter 0211-8700 ans Kriminalkommissariat 13.