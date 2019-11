Düsseldorf. Die vier Unbekannten sollen Anfang des Jahres 2019 einen 55-Jährigen in seiner Wohnung in Düsseldorf-Pempelfort ausgeraubt haben.

Polizei sucht vier mögliche Räuber aus Düsseldorf

Ein 55-jähriger Düsseldorfer soll am 13. Januar dieses Jahr, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr nachts in seiner Wohnung an der Beuthstraße in Pempelfort ausgeraubt worden sein. Die Kriminalpolizei Düsseldorf fahndet nun per Foto nach vier Unbekannten, die tatverdächtig sind.

Der Geschädigte lernte die vier bislang unbekannten Tatverdächtigen in einer Altstadtdiskothek an der Bolkerstraße kennen. Hier kamen sich der Geschädigte und eine der weiblichen Verdächtigen näher. Gemeinsam beschloss man zur Adresse des 55-Jährigen zu fahren und dort noch etwas zu trinken. Zu fünft fuhr man mit dem Taxi zu ihm nach Hause.

Polizei sucht die vier Personen. Sie sind tatverdächtig, einen Raubüberfall in Düsseldorf Pempelfort Anfang des Jahres 2019 begangen zu haben. Foto: Michael Djemaoune / Polizei Düsseldorf

Dort angekommen setzen seine Erinnerungen nach dem Genuss eines Getränkes aus. Er wachte am Folgetag gegen 14 Uhr in seinem Bett auf. Kurz darauf musste der Geschädigte feststellen, dass sein Mobiltelefon, eine Uhr und ein Umschlag mit mehreren tausend Euro Bargeld gestohlen wurden.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf fragt nun: „Wer kennt die auf dem Foto abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität, deren Aufenthaltsort oder einer möglichen Tatbeteiligung geben?“ Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0211 8700.