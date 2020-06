Polizei schnappt Exhibitionisten im Hauptbahnhof Düsseldorf

Düsseldorf. Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen 25-Jährigen am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen. Er hatte sich zweimal im Zug vor Frauen entblößt.

Die Polizei hat am Mittwoch einen Exhibitionisten am Düsseldorfer Hauptbahnhof geschnappt. Der Mann (25) hatte sich in zwei Fällen zuvor (3. und 9. Juni) im Regionalexpress 4 entblößt und vor einer Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Beide Zeugenaussagen wiesen auf denselben Täter hin, zudem halfen Kameraaufnahmen aus dem Zug den Beamten.

Strafverfahren wird eingeleitet

Polizisten nahmen den Mann dann am Mittwochmittag um 13.20 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Bei einer Vernehmung gestand der 25-Jährige die Taten. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.