Düsseldorf/Essen. Perfide legen zwei Männer ein älteres Ehepaar aus Essen herein. Sie erbeuten einen Großteil von dessen Ersparnissen. Ein Video zeigt die Täter.

Polizei Düsseldorf suchte mit Video nach dreisten Betrügern

Mit einer besonders dreisten und aufwändigen Masche haben zwei noch unbekannte Männer einem Rentner-Ehepaar aus Essen einen Großteil seiner Ersparnisse abgenommen. Die Polizei sucht nun mit einem Video aus einer Überwachungskamera und mit Fahndungsbildern nach den Tätern, die mit einem hohen Bargeldbetrag und Edelmetallen entkommen konnten. Der Wert der Beute liegt laut Polizeiangaben im sechsstelligen Euro-Bereich.

Das Ehepaar hatte am Dienstagmittag, 29. Mai, das gemeinsame Schließfach im Kundencenter der Stadtsparkasse Düsseldorf an der Berliner Allee auflösen wollen. Die beiden Unbekannten hielten sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Bank auf, wie die Bilder aus den Überwachungskameras zeigen. Als sich das Ehepaar mit den Ersparnissen zum Parkhaus „Kö-Galerie“ aufmachte, heftete sich das Duo an seine Fersen.

Plötzlich ist der Reifen komplett platt

Auf der Heimfahrt nach Essen verlor der rechte hintere Reifen des BMW plötzlich seine Luft. Auf der Fischerstraße in Pempelfort fuhr der 70-Jährige an den Fahrbahnrand, da war der Reifen bereits komplett platt. Dann passierte laut Polizei dies: „Wie aus dem Nichts heraus tauchte plötzlich ein vermeintlicher Pannenhelfer auf und bot an, den Reifen mit einem Spray zu reparieren.“ Für einen kurzen Moment ließen die Rentner dabei die Tasche mit ihren Ersparnissen im Fußraum des Fahrzeugs außer Acht. In diesem Zeitpunkt dürfte der Komplize des „Pannenhelfers“ zugegriffen haben.

Der „Pannenhelfer“ selbst verschwand unter dem Vorwand, eine zweite Flasche Pannenspray zu holen. Die Polizei notiert: „Zurück blieben die Geschädigten mit dem Schock, ihr Hab und Gut verloren zu haben.“

Die Tat wirft für die Polizei viele Fragen auf: Bislang ist noch immer unklar, ob die beiden Zufallsopfer waren oder die Männer das Paar schon weit im Vorfeld ausgespäht hatten und über Insiderwissen verfügten. Ihren Besuch in der Stadtsparkasse hatten die Rentner zuvor nicht angekündigt. Auch wann und wo die Unbekannten den Reifen an dem BMW des Paares manipuliert hatten, konnte noch nicht ermittelt werden.

120 bis 130 Kilogramm schwer

Das Phantombild zeigt den „Pannenhelfer“. Er ist circa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und sehr korpulent, soll circa 120 bis 130 Kilogramm wiegen. Seine Haare waren dunkel und kurz rasiert. Auffällig ist ein schwarzes Muttermal unterhalb der Lippe. Hinweise zur Identität der Täter, deren Aufenthaltsort oder zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0211/870-0 entgegen.

Update 17. Dezember 2019: Die beiden Tatverdächtigen sind inzwischen ermittelt und wegen der Tat auch verurteilt worden. Die Fahndungsbilder und das Video haben wir daraufhin aus einer ursprünglichen Fassung des Textes entfernt.