Polizei Düsseldorf klärt Einbruch ins Straßenverkehrsamt auf

Düsseldorf. Spezialisten des Einbruchskommissariats haben nach dem Einbruch ins Düsseldorfer Straßenverkehrsamt vom Dezember 2019 jetzt einen Täter.

Die Spezialisten des Düsseldorfer Einbruchskommissariats haben nach dem spektakulären Einbruch ins Düsseldorfer Straßenverkehrsamt im Dezember 2019 und nach mehrmonatigen Ermittlungen einen der Täter gefasst. Der 59-jährige Mann aus Erkrath ging der Polizei nach diversen Wohnungsdurchsuchung in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens ins Netz. Der – von der Polizei Haupttäter genannte – Mann befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Vertrieb auch ins europäische Ausland

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden durch den Täterkreis sowohl die am 19. Dezember am Höherweg gestohlenen Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe mit Siegel im „Set blanko“ verkauft, als auch nach Vorlage der angelieferten Daten durch die Kunden entsprechend gefälscht. Der Vertrieb erfolgte in Deutschland und auch in das benachbarte europäische Ausland.

https://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/einbruch-im-strassenverkehrsamt-duesseldorf-lange-wartezeiten-id216057317.html

Die Durchsuchungen in den Städten Düsseldorf, Erkrath, Duisburg, Solingen, Oberhausen und Bottrop förderten nicht nur Diebesgut aus dem Einbruch in Düsseldorf zutage, sondern auch Blankodokumente aus einem anderen Straßenverkehrsamt in Rheinland-Pfalz.