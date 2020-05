OSD stellt zehn Verstöße in Düsseldorfer Restaurant fest

Düsseldorf. Restaurant am Worringer Platz verstößt gegen Hygienevorschriften. Ein Verfahren wurde eingeleitet, der Betrieb eingestellt.

Eine Gaststätte als Ausbruchsort für zahlreiche Corona-Infektionen ist wohl für jede Stadt ein Horror-Szenario. So einen Vorfall in Leer, wo nach einem Restaurant 18 Menschen infiziert sind und fast 150 unter Quarantäne stehen, soll in Düsseldorf vermieden werden. Dafür ist auch der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) Tag für Tag im Einsatz.

So war der OSD am Montag bei 13 Einsätzen im Zusammenhang mit der Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung unterwegs. In der OSD-Leitstelle gingen in dieser Zeit 47 Anrufe ein. Die Gesamtzahl der zum Thema Corona eingegangenen Anrufe seit 18. März stieg damit auf 6992.

Betrieb wurde untersagt

In einem Restaurant in der Nähe des Worringer Platzes stellte eine OSD-Streife fest, dass sämtliche Hygienevorschriften zum Betrieb einer Gaststätte in Corona-Zeiten nicht beachtet wurden. Nach den Vorgaben der Schutzverordnung handelte es sich um zehn Verstöße. Ferner entdeckten die Dienstkräfte bereits auf den ersten Blick, dass in den Küchen-, Kühl- und Lagerräumen die üblichen hygienischen Vorgaben unbeachtet blieben. So lagerten etwa zwei angebratene und bereits zur Hälfte angeschnittene Fleischspieße ungeschützt auf dem Boden. Die angeforderte Lebensmittelüberwachung untersagte den weiteren Betrieb des Restaurants nach eigener Prüfung. Gegen den Betreiber wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Bestimmungen und gegen die Coronaschutzverordnung eingeleitet.

Außerhalb der „Corona-Einsätze“ wurde eine Streife des OSD gegen 23 Uhr wegen einer Lärmbeschwerde nach Oberbilk gerufen. Beim Betreten der Wohnung des vermeintlichen Verursachers nahmen die Dienstkräfte einen intensiven Marihuana-Geruch wahr. Während ein Anwesender durch das ebenerdige Fenster flüchtete, konnten die OSD-Mitarbeiter bei einem anderen rund 250 Gramm offen liegendes Marihuana sichern.