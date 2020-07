Open-Air-Konzert im Düsseldorfer Weltkunstzimmer

Düsseldorf. Endlich wieder Live-Konzerte im Düsseldorfer Weltkunstzimmer: Am 12. September spielen dort einige Ambient-Künstler.

Zusammenkommen, gemeinsam Kunst und Kultur erleben, ohne seine Nächsten zu gefährden – das will das Weltkunstzimmer ab September wieder ermöglichen. Angesichts der ungewissen Lage für Konzertveranstaltungen durch die Corona-Situation, hat man nun einen kreativen Weg gefunden, um mit Künstlern und Besuchern in Kontakt zu bleiben.

Open-Air-Konzert im Weltkunstzimmer

So ist in den vergangenen Wochen mit Musikern, die das Musikzimmer über die Jahre begleitet haben, eine Benefiz-Vinyl-Compilation entstanden. Die Veröffentlichung wird am 12. September als Open-Air-Konzert in der überdachten Glashalle des Weltkunstzimmers an der Ronsdorfer Straße stattfinden.

„Es sind zwei Sampler entstanden, die ausschnittsweise darstellen, welche Musik-Genres aus dem Musikzimmer hier bei uns zu erleben sind. Das Publikum hat nun die Möglichkeit, die Musik Zuhause zu erleben. Besonders in der Zeit des gesellschaftlichen Shutdowns treten Kunst und Kultur immer deutlicher als essenzielle Kräfte hervor, welche die Gesellschaft zusammenhalten“, sagt Wolfgang Schäfer, Vorstand der Hans Peter Zimmer Stiftung und Künstlerische Leiter. „Das Weltkunstzimmer belebt als Kunstzentrum die Begegnung zwischen Menschen durch kulturelle Mittel und setzt damit die Vision des Stiftungsvaters Peter Zimmer um, ein Ort für die freie Entfaltung jedes Menschen zu sein. So fand sich auch der Name der Compilations: Be part of it - Sei ein Teil davon...“

Mit Leichtigkeit und hypnotischer Tiefe

An dem Live-Abend darf sich das Publikum auf Liveauftritte von Thilo Schölpen, Tom Blankenberg, Duo Angermann/Kraft und Junya Oikawa freuen. Junya Oikawa ist Stipendiat am Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. Seine Arbeiten fokussieren sich auf digitale Soundexpressionen, organische Interaktionen und Beziehung zwischen Raum und Zeit, Umwelt und Menschlichkeit.

Mit Leichtigkeit und hypnotischer Tiefe entwirft indes der Düsseldorfer Thilo Schölpen auf dem Klavier musikalische Welten, mit Querverweisen zu Beatnik, Pop Art oder Film Noir. Von seinem 2020 erschienene Album „Across the Universe“ erscheint der Song „Machinist“ auf einer der Compilations und ist inspiriert vom Pioniergeist der 60er Jahre – Mensch, Mechanik, Maschine.

Endlich wieder Live-Events

Den einen leisen Ton zu hören, auf den es ankommt. Bei Düsseldorfer Komponist und Sounddesigner Tom Blankenberg sind es gleich mehrere. „Piano Monologe“ – so bezeichnete er einmal seine minimalistische Klaviermusik. Sie erzählen von Momenten der Nähe und von flüchtigen Augenblicken – mit einem eigenen Vokabular aus Klassik und Jazz, Score, Song und Avantgarde. Im Februar 2019 veröffentlichte er sein erstes Album „Atermus“.

Auch live am 12. September am Start: Das Düsseldorfer Duo Angermann/Kraft, das seit 2015 aus Kai Angermann (Drums, Vibraphon, Elektronik) und Detlef Funder aka Konrad Kraft (Elektronik) besteht.

Norman Schlupp, Programmleitung Musik im Weltkunstzimmer, ist happy: „Wir freuen uns sehr, unseren Besuchern endlich wieder ein Live-Erlebnis bieten zu können. Die Sicherheit unserer Künstler steht und unserer Gäste steht bei uns an erster Stelle. Wir sind als Veranstalter auf jeden Einzelnen angewiesen und planen daher auf unserer großen überdachten Open-Air Veranstaltungsfläche von über 400 Quadratmetern mit deutlich unter 100 Gästen.“ Es werde auch eine Bestuhlung geben, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten, so Schlupp.

Zusammenarbeit vieler Musikzimmer-Künstler

Die Compilation-Vinyl ist entstanden mit Musikern, die das Musikzimmer über die Jahre begleitet haben: Betrayers of Babylon, Kent Coda, Kiesgroup, The Buggs, ER FRANCE, Ai, N-1, Neumatic Parlo und Vibravoid. Die zweite Sammluung, die Ambient-Vinyl, ist entstanden mit einer exklusiven Auswahl der Ambient-Musiker, die das Musikzimmer in den vergangenen Jahren begleitet haben: Hauschka, Duo Angermann/Kraft, Junya Oikawa, Frank Bauer, Origamibiro, Pyrolator, Thilo Schölpen und Tom Blankenberg.

Das Konzert steigt am Samstag, 12. September, ab 18 Uhr. Eintritt: VVK 15 € + Gebühren. Tickets: www.weltkunstzimmer.de