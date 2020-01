Feuerwehreinsatz Ölspur in mehreren Düsseldorfer Stadtteilen entdeckt

Düsseldorf. Die Feuerwehr hatte am Montag gut zu tun: besorgte Bürger hatten den Einsatzkräften mehrere Ölspuren auf Düsseldorfer Fahrbahnen gemeldet.

Bis in den frühen Nachmittag beschäftigten mehrere Ölspuren gestern die Düsseldorfer Feuerwehr. Insgesamt wurden die Einsatzkräfte bis 15 Uhr zu acht ölbedingten Einsätzen alarmiert. Die Verunreinigungen wurden mit mit Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen.

Gegen 10.40 Uhr informierten Passanten die Feuerwehr über eine längere Ölspur, die sich von der Bonner Straße Ecke Paul-Thomas-Straße bis in den Stadtteil Wersten hinzog. Die weitere Erkundung ergab eine gut vier Kilometer lange Ölspur, die sich bis zur Kölner Landstraße in Höhe Opladener Straße zog. Zudem wurden Spuren auf der Itterstraße sowie eine 200 Meter lange Ölspur in Bilk aufgefunden. Unterstützung für die Feuerwehr gab es durch städtische Mitarbeiter.