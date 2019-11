New Yorker Band We Are Scientists auf Geburtstagstour

Eine „Lousy Reputation“ können sie nun wahrlich nicht beklagen, allerdings: So groß wie Muse, nach denen sie in vielen Momenten klingen, werden sie wohl nicht mehr. Die Rede ist von We Are Scientists, die an diesem Dienstag, 26. November, das zakk beehren.

Es ist schon fast 20 Jahre her, als sich an der New York Uni zunächst Michael Tapper und Chris Cain über den Weg laufen und beschließen, gemeinsam Musik zu machen. Dem Drummer und dem Bassisten fehlt allerdings ein Sänger, der wird kurz darauf in Keith Carry gefunden. Es dauert allerdings bis 2005, ehe das erste reguläre Album „With Love And Squalor“ auf den Markt kommt – und immerhin den Weg in die hinteren Ränge der deutschen sowie der UK-Charts findet. Mit frühen Singles wie „Nobody Move, Nobody Get Hurt“ und „The Great Escape“ findet ihr detailverliebter, melodiöser Indierock vor allem live eine schnell wachsende Fangemeinde, doch der große Durchbruch bleibt den Verlegenheits-Wissenschaftlern verwehrt.

Spediteur wird Namensgeber

Ihr Bandname entspringt nämlich einem völligen Zufall. Nach einem kurzen Abstecher nach Kalifornien will das Trio zurück nach New York. Der Spediteur fragt die seltsamen Vögel zunächst, ob sie Brüder seien. Als Murray und Co verneinen, legt der Fahrer nach: „Are you scientists?“, womit das dann geklärt ist...

Genervt vom ständigen Touren, geht Tapper 2007 von Bord. Nach diversen Besetzungen der Position am Schlagzeug gehört seit 2014 Keith Came zum festen Stamm der Band, die letztes Jahr in „Megaplex“ ihr nunmehr siebtes Studioalbum einspielte. Auf der aktuellen Europatour soll allerdings das Debüt „With Love And Squalor“ – 15 Jahre nach der Erstveröffentlichung quasi als Geburtstagsedition – im Mittelpunkt stehen.

We Are Scientists, 26.11., 20 Uhr; zakk, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf; Support: October Drift. Tickets: 21 Euro (plus VVK-Gebühren, print at home) auf www.zakk.de oder 25 Euro an der Abendkasse.