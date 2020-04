Kommunalwahl Neue Partei für Tierschutz will in den Düsseldorfer Stadtrat

Düsseldorf. „Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier!“ gründet Kreisverband Düsseldorf. Die Gruppierung tritt bei der Kommunalwahl am 13. September an.

Mit der „Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier!“ hat nun eine weitere Partei angekündigt, bei der Kommunalwahl am 13. September in Düsseldorf anzutreten. „Unter Einhaltung aller Auflagen der aktuellen Hygienevorschriften und der nötigen Sicherheitsaspekte wurde der jüngste Kreisverband der ,Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier!’ in Düsseldorf gegründet“, teilte die Partei am Freitag mit.

Roswitha Pech ist die Düsseldorfer Vorsitzende

Als Vorsitzende wurde Roswitha Pech gewählt. Die Tierschützerin kandidierte bereits bei einer anderen Partei als Co-Spitzenkandidatin bei der Kommunalwahl 2014 in Düsseldorf für den Stadtrat. Als stellvertretende Vorstandsvorsitzende wurde Brigitte Hermanns gewählt, die unter anderem im Düsseldorfer Hofgarten täglich für die Stadttiere aktiven Tierschutz leistet. Als Dritte im Bunde des neuen Vorstandes ist Tierschützerin Ingrid Stein gewählt worden, was hier das Bild einer weiblichen Troika perfekt abrundet.

Auch eigenen OB-Kandidaten wird es geben

„Unser Ziel ist es flächendeckend zur Kommunalwahl am 13. September 2020 in Düsseldorf anzutreten und in Fraktionsstärke eine starke Stimme der Tiere im Stadt-Parlament zu sein“, kündigte Roswitha Pech an. Neben der Besetzung aller 41 Düsseldorfer Wahlkreise für den Stadtrat soll es auch einen eigenen OB-Kandidaten geben.

Die „Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier!“ wurde 2017 in Düsseldorf gegründet und hatte bei der Landtagswahl in Thüringen 2019 mit mehr als ein Prozent ihren bislang größten Erfolg, durch die sie die wichtige Wahlkampfkostenerstattung erreicht hat.

Mehrere Klein-Parteien treten in Düsseldorf an

Für die Kommunalwahl im September haben bereits mehrere kleine Parteien ihre Kandidatur in Düsseldorf angekündigt, darunter die Klimaschutzliste, die Satirepartei „Die Partei“ und die pro-europäische Gruppierung Volt. (gömi)